Театр Маяковского поставил спектакль "Сказки венского леса" о фашизме по пьесе Хорвата

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского в субботу представит зрителям спектакль "Сказки венского леса" по пьесе австрийского драматурга Эдена фон Хорвата (1901-1938), которая никогда не шла на российской сцене.

Первооткрывателем произведения одного из знаковых авторов немецкоязычного театра стал молодой режиссер Никита Кобелев, осуществивший премьерную постановку, сообщила ТАСС пресс-атташе Театра Маяковского Олеся Вартанова. Собеседница агентства отметила, что Никита Кобелев - любитель открывать новые тексты.

Именно он первым в России инсценировал книгу американского нейропсихолога Оливера Сакса "Человек, который принял жену за шляпу", обратив внимание на людей с преображенным сознанием и безграничными возможностями. Затем он открыл для театра трогательную сагу "Бердичев" Фридриха Горенштейна, мировая премьера которой состоялась на сцене "Маяковки"; очередной новинкой от молодого режиссера станут "Сказки венского леса".

Эта пьеса была написана Эденом фон Хорватом в 1931 году. В тот же год завоевала сцену и получила престижную премию Генриха Клейста, а уже в 1933 году горела на площади Мюнхена среди других запрещенных произведений автора. С приходом к власти нацистов Хорват из Берлина перебирается в Вену, затем эмигрирует в Париж. Там писатель, всю жизнь боявшийся молнии, был убит веткой каштана, рухнувшей во время грозы на Елисейских полях, Хорвату было 36 лет.

"Пьесу "Сказки венского леса" я нашел в букинистическом сборнике, - рассказал Кобелев. - Потрясла и пьеса, и судьба автора, которого сегодня в Германии чтут наравне с Брехтом. У нас же Хорват практически неизвестен. Его произведение, созданное почти 90 лет назад в период экономической депрессии, в преддверии прихода фашизма, рисует портрет общества накануне этой катастрофы".

Сатирическая драма повествует о спокойной обывательской жизни владельцев венских магазинчиков, которую неожиданно всколыхнула внезапная страсть. Дочь владельца магазина игрушек Марианна разрывает помолвку с перспективным мясником Оскаром и сбегает с неприкаянным и жуликоватым игроком Альфредом. Через год отчаянная любовь оборачивается чередой злоключений. Лирическая и ироничная история поиска любви разворачивается накануне глобальных мировых событий под праздничные вальсы Иоганна Штрауса.

В главных ролях - номинанты "Золотой маски" этого года за спектакль "Изгнание" - Анастасия Дьячук и Вячеслав Ковалев. В "Сказках венского леса" также заняты Юлия Силаева, Сергей Рубеко, Игорь Марычев, Майя Полянская, Алексей Сергеев, Михаил Кремер, Александра Ровенских, Евгений Матвеев, Юрий Коренев, Ольга Ергина, Дарья Хорошилова.