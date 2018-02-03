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Бондарчук опроверг причастность к письму о запрете проката фильма "Смерть Сталина"

Культура
3 февраля, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Ранее общественные деятели обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение у британской картины

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Федор Бондарчук

Федор Бондарчук

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский кинорежиссер и актер Федор Бондарчук опроверг свою причастность к письму на имя министра культуры РФ Владимира Мединского, которое послужило основанием для отзыва прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина". Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

"Вчера в газете "Труд" была опубликована статья "По законам военного времени". Автор статьи, Павлючик, упоминает меня, как одного из авторов письма деятелей культуры, "ставшего формальным основанием" для отзыва прокатного удостоверения у фильма "Похороны Сталина". Заявление господина Павлючика является ложью: я не имею никакого отношения к указанному в статье письму", - отметил Федор Бондарчук.

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Ранее общественные деятели написали письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором они попросили временно отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", а также провести дополнительную юридическую экспертизу картины на предмет соответствия законодательству России.

По мнению авторов письма, фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, который должен был выйти на экраны 25 января. Сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный показ ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены общественного совета при Минкультуры.

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Персоны
Бондарчук, Федор Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
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