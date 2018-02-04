Московский театр "У Никитских ворот" покажет на фестивале им. Розова премьерный спектакль

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Векслер/. Московский драматический театр "У Никитских ворот" примет участие в Первом международном театральном фестивале им. Виктора Розова, будет показан премьерный спектакль, сообщило руководство театра.

Фестиваль пройдет в Костроме и Ярославле с 5 по 16 февраля и соберет ведущие творческие коллективы из многих городов. Приедет в общей сложности 15 театров - из Екатеринбурга, Кишинева, Москвы, Нижнего Новгорода, Риги, Петербурга, Ярославля.

"Театр "У Никитских ворот" покажет на фестивале 13 февраля свой премьерный спектакль "Папа, мама, я и Сталин", - сказал в воскресенье корреспонденту ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский. Спектакль будет поставлен в Ярославле, в городе, где родился прославленный драматург Виктор Розов.

По словам Розовского, он "с глубоким почтением и уважением всегда относился к жизни и творчеству замечательного русского драматурга, в творческом наследии которого 20 пьес и шесть киносценариев, вошедших в золотой фонд нашей культуры".

В 2018 году отмечается 105-летие со дня рождения Розова. Как вспоминает худрук театра "У Никитских ворот", он "еще со школьных лет ходил в Центральный детский театр, а потом и в театр "Современник", который, кстати, открылся в 1956 году пьесой Виктора Сергеевича Розова "Вечно живые". "А еще в студенческие годы мне довелось в качестве самодеятельного артиста исполнять одну из ролей в другой его пьесе - "В добрый час", - сказал Розовский. "Когда в молодости я работал в журнале "Юность", Виктор Сергеевич был членом редколлегии издания и оказывал на меня и на моих молодых коллег большое влияние", - добавил он.

Международный фестиваль им. Розова - ежегодная творческая акция, проводимая в Костроме и Ярославле. Она призвана содействовать развитию театрального искусства и укреплению межрегиональных культурных связей, пропагандировать ценности художественного творчества. Участниками фестиваля являются отечественные и зарубежные театральные коллективы, режиссеры, актеры, драматурги.