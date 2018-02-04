XVI Международный конкурс имени Чайковского пройдет в июне 2019 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского пройдет в июне 2019 года, точные даты конкурса пока обсуждаются. Об том сообщила журналистам вице-президент правительства РФ Ольга Голодец по итогам заседания оргкомитета конкурса в воскресенье.

"XVI конкурс Чайковского состоится в июне 2019 года. Мы надеемся, что так же, как и все предыдущие конкурсы, это будет знаменательным событием, которое откроет нам новые имена исполнителей", - сказала Голодец.

Голодец напомнила, что предыдущий конкурс 2015 года прошел на "высочайшем уровне". "У нас поступило рекордное число заявок - 630 заявок из 45 стран мира. Нам нужно хорошо провести подготовительную работу, чтобы конкурс не просто сохранил свою привлекательность, а еще более был популярен среди лучших дарований современного мира", - подчеркнула вице-премьер правительства РФ.

Новая специальность

В 2019 году в конкурс добавится специальность духовые инструменты, таким образом конкурс пройдет по номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение (мужчины и женщины), духовые инструменты (медные и деревянные).

"Самым главным новшеством, таким совершенно пионерским, будет то, что вводятся конкурсы по двум номинациям: духовые деревянные и духовые медные инструменты. Это новация, она сегодня очень важна для музыкального мира, для развития исполнительского искусства", - сказала Голодец.

"Это будет довольно напряженный, и я уверен, высокого уровня, конкурс, где кларнетисты, гобоисты, флейтисты, фаготисты будут соревноваться за победу с коллегами, которые играют на всех деревянных инструментах классического состава оркестра. То же самое будет в медной группе. Я думаю, это будет новость, которую будут обсуждать очень горячо, для многих это будет сенсационной новостью", - сказал член оргкомитета конкурса, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Он добавил, что по всему миру тысячи исполнителей воспримут это событие как уникальный шанс для себя.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. Первый смотр проходил по двум специальностям: фортепиано и скрипка. В 1962 году введена специальность виолончель, в 1966 году - вокал. За время проведения конкурса его победителями становились Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Елена Образцова, Тамара Синявская и другие музыканты. Учредителями смотра выступают Министерство культуры и правительство Российской Федерации.

Лауреатами в 2015 году стали музыканты из 14 стран - представители России, США, Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Армении, Румынии, Монголии, Литвы и других.