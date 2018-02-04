Американский театр балета привез на гастроли в Вашингтон новую постановку Ратманского

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский театр балета (АТБ) привез на гастроли в столицу США новую постановку Алексея Ратманского "Взбитые сливки". Мировая премьера двухактного балета состоялась весной 2017 года в городе Коста-Меса (штат Калифорния), а в Вашинтоне его не показывали ни разу. "Взбитые сливки" стали 13-й работой Ратманского для АТБ.

Либретто и музыку для "Взбитых сливок" написал немецкий композитор Рихард Штраус, а хореографом был Хайнрих Крёллер. Впервые балет поставили в 1924 году в Вене. Однако речь идет не столько о возрождении этого произведения, с которым Ратманский уже экспериментировал в 1990-е годы, сколько о его полной переработке. Новый спектакль отличается не только хореографией, но и декорациями и костюмами, которые для АТБ и Ратманского создал художник Марк Райден, имеющий репутацию основателя течения "поп-сюрреализма". Считается, что с одной из его картин несколько лет назад была позаимствована идея, воплотившаяся в "мясном платье" американской певицы Lady Gaga.

Создание балета

Райден рассказал в интервью корреспонденту ТАСС, что "весь проект от начала до конца занял примерно полтора года". "За это время пришлось выполнить невероятный объем работы! Я был чрезвычайно занят", - подчеркнул художник.

"Обычно на проект такого масштаба отводят больше времени, но у нас был очень амбициозный график, и премьера уже значилась в календаре. Поскольку я впервые трудился над костюмами и декорациями, помощь мне оказывали художник по костюмам Холли Хайнс и художник-декоратор Камеллиа Ку. Я, безусловно, никогда бы не смог выполнить этот проект без их опыта и знаний", - признался Райден.

Работа с Ратманским

По его словам, он думал, что дело, которым ему прежде заниматься не приходилось, может оказаться интересным, "и в действительности так и вышло". Райден отметил, что высоко ценит "возможность работать с Алексеем Ратманским и АТБ". "Между нами никогда не было совершенно ни единого конфликта. Все шло настолько гладко, насколько это возможно", - заверил Райден, комментируя взаимодействие с Ратманским, который работает постоянным хореографом АТБ с 2009 года после ухода с поста художественного руководителя балетной труппы Большого театра.

"Для меня было честью и привилегией работать с таким гением, как Алексей. На протяжении всего периода работы я постоянно находился под впечатлением его блестящих способностей. Я правда не припоминаю, чтобы между нами когда-либо были разногласия. Вся производственная группа действительно хорошо ладила между собой", - сказал художник.

Как уточнил Райден, он готовил предварительные наброски и затем встречался с персоналом АТБ и Ратманским. "Мы все обсуждали, и они решали, что мне стоит развивать дальше. Эта постановка, определенно, отражала видение Алексея, он принимал решения. В конце концов я готовил цветные рисунки каждого отдельного костюма, декорации или задника, между нами шла постоянная переписка по электронной почте", - поведал Райден.

По словам живописца, он сейчас не имеет "никаких конкретных планов" продолжения взаимодействия с театральным миром. "Это должен быть особенный проект, поскольку работа такого типа отнимает чрезвычайно много времени", - сказал Райден, отвечая на вопрос о том, хочется ли ему вновь поработать с театром или балетом.

Художник отказался пояснить, почему изображает на некоторых своих работах православные кресты и слова, написанные на русском языке. "Мне кажется, что одно из самых важных качеств произведения искусства - это ощущение тайны. Я чувствую, что теряется нечто очень важное, если я все объясняю. Мне нравится, когда интерпретацией занимается тот, кто смотрит на картину", - заявил Райден.

Кроме того, он добавил, что не ставит своей целью создавать полотна, шокирующие публику. "Я удивлюсь, если люди реагируют таким образом. Думаю, все зависит от того, что человек считает шокирующим. Чего я пытаюсь добиться, так это стимулировать у людей любопытство, воображение и ощущение тайны и чуда", - пояснил художник.

Двойная программа

Однако АТБ показал на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди не только "Взбитые сливки". Зрителям представили и другую программу, состоявшую из еще четырех балетов, включая "Серенаду (по мотивам "Пира" Платона)" Ратманского и "Чувствую, как движется Земля" франко-американского танцовщика и хореографа Бенжамена Мильпье. Мировая премьера последней работы прошла лишь в октябре 2017 года в Нью-Йорке.