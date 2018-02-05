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Владимир Федосеев и БСО им. Чайковского отправляются в турне по Германии и Австрии

Культура
5 февраля, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Гастроли завершатся 10 февраля в венском Konzerthaus при участии Московского синодального хора и сопрано Елены Евсеевой

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр (БСО) им. П. И. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева в понедельник откроет гастрольный тур. В его рамках коллектив выступит в крупнейших концертных залах Германии и Австрии, сообщили в пресс-службе БСО.

Первым городом на пути музыкантов станет Регенсбург (Германия), где они сыграют в Audimax der Universitt Regensburg. Уже на следующий день коллектив и маэстро выступят в мюнхенском Herkulessaal. Затем БСО им. П. И. Чайковского приедет в Австрию, где с 7 по 9 февраля даст три концерта в зальцбургском Большом фестивальном зале.

В перечисленных концертах в качестве солистов с оркестром выступят пианисты Александр Малофеев и лауреат более 20 премий международных конкурсов Андрей Коробейников. В программу войдут сочинения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Шостаковича и Прокофьева.

Гастроли завершатся 10 февраля в венском Konzerthaus при участии Московского синодального хора и сопрано Елены Евсеевой. Концерт пройдет под патронатом архиепископа Вены, кардинала Кристофа Шенборна и будет посвящен второй годовщине исторической встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произошедшей в 2016 году, отметили в БСО.

В этот вечер прозвучат увертюра к опере Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", фрагменты "Всенощного бдения" Рахманинова и "Симфония псалмов" Стравинского, а также два произведения для хора и оркестра митрополита Илариона (Алфеева) - "Песнь восхождения" и Stabat Mater.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Франциск (Папа Римский) Федосеев, Владимир Иванович
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