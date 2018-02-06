Пресс-конференция об открытии выставки "Рильке и Россия". Видеотрансляция завершена

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная открытию в Москве российско-немецко-швейцарской научно-экспозиционной выставки "Рильке и Россия".

В мероприятии принимают участие первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, заместитель директора Третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Красницкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в РФ Рюдигер фон Фрич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Россье, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, художественный руководитель проекта "Рильке и Россия" Томас Шмидт, директор Немецкого литературного архива Ульрих Раульф и директор Швейцарской национальной библиотеки Мари-Кристин Доффе.

Выставка "Рильке и Россия" успешно прошла в Музее современной литературы в Германии и Национальной библиотеке и музее "Штраухоф" в Швейцарии. В Москве выставка пройдет с 7 февраля по 31 марта 2018 года в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля.