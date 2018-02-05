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Путин поручил к 1 июля подготовить проект закона "О культуре"

Культура
5 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Также необходимо будет представить для внесения в Госдуму законопроект, учитывающий особенности деятельности учреждений культуры в процессе госзакупок

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить концепцию проекта закона "О культуре". Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года.

"Администрации президента Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству разработать и представить концепции проектов федеральных законов "О культуре" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "О культуре", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент указал на необходимость обеспечить разработку самих законопроектов к 1 июля 2018 года.

Также необходимо будет представить для внесения в Госдуму законопроект, учитывающий особенности деятельности учреждений культуры в процессе госзакупок. Путин поручил представить ему предложения об уточнении порядка присвоения почетных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.

Путин распорядился предусмотреть проведение в 2018 году заседания Государственного совета РФ или президиума Государственного совета РФ по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.

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