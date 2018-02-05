Путин поручил создать информцентр для добровольцев в сфере сохранения культурного наследия

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать центр информационной поддержки добровольческих организаций, занимающихся сохранением памятников культуры. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 21 декабря 2017 года заседания Совета по культуре и искусству.

"Министерству культуры РФ обеспечить создание и деятельность центра информационной поддержки добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия", - поручил Путин. Доклад по этому вопросу должен быть сделано до 1 апреля 2018 года.

Также президент поручил правительству совместно с руководством регионов РФ к маю 2018 года разработать программу поддержки подготовки в профильных федеральных вузах специалистов для региональных и местных организаций искусств.