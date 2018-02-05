Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил создать информцентр для добровольцев в сфере сохранения культурного наследия

Культура
5 февраля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Курировать вопрос будет профильное министерство

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать центр информационной поддержки добровольческих организаций, занимающихся сохранением памятников культуры. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 21 декабря 2017 года заседания Совета по культуре и искусству.

"Министерству культуры РФ обеспечить создание и деятельность центра информационной поддержки добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия", - поручил Путин. Доклад по этому вопросу должен быть сделано до 1 апреля 2018 года.

Также президент поручил правительству совместно с руководством регионов РФ к маю 2018 года разработать программу поддержки подготовки в профильных федеральных вузах специалистов для региональных и местных организаций искусств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама