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Посол Болгарии в РФ считает, что европейская культура была бы неполной без русской

Культура
5 февраля, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Дипломат заявил об этом, открывая в Большом театре концерт молодых болгарских талантов

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейская культура была бы неполной без русской, взаимопроникновение культур объединяет Евросоюз и Россию. Об этом заявил в понедельник посол Болгарии в Москве Бойко Коцев, открывая в Большом театре концерт молодых болгарских талантов, посвященный председательству Софии в Совете ЕС.

"Дорогие гости, в свете нашего сегодняшнего события позвольте особо подчеркнуть значимость огромного европейского культурного наследия, неотъемлемой частью которого является и болгарская культура, - сказал Коцев. - Вместе с тем европейская культура без русской культуры не была бы полной. Символично, что в программе [концерта] отражено это взаимопроникновение культур, ведь культура нас объединяет, а не разделяет".

Концерт открыли гимны Болгарии и Европейского союза, после чего болгарские артисты исполнили произведения Римского-Корсакова, Верди, Бизе, Пуччини и других. Российский струнный квартет артистов Большого театра исполнил произведения Брамса и болгарского композитора Ивана Янкова. По замыслу организаторов это символизировало проникновение культур.

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