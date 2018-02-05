Посол Болгарии в РФ считает, что европейская культура была бы неполной без русской

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейская культура была бы неполной без русской, взаимопроникновение культур объединяет Евросоюз и Россию. Об этом заявил в понедельник посол Болгарии в Москве Бойко Коцев, открывая в Большом театре концерт молодых болгарских талантов, посвященный председательству Софии в Совете ЕС.

"Дорогие гости, в свете нашего сегодняшнего события позвольте особо подчеркнуть значимость огромного европейского культурного наследия, неотъемлемой частью которого является и болгарская культура, - сказал Коцев. - Вместе с тем европейская культура без русской культуры не была бы полной. Символично, что в программе [концерта] отражено это взаимопроникновение культур, ведь культура нас объединяет, а не разделяет".

Концерт открыли гимны Болгарии и Европейского союза, после чего болгарские артисты исполнили произведения Римского-Корсакова, Верди, Бизе, Пуччини и других. Российский струнный квартет артистов Большого театра исполнил произведения Брамса и болгарского композитора Ивана Янкова. По замыслу организаторов это символизировало проникновение культур.