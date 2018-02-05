"Золотая маска" впервые проведет две церемонии награждения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская национальная театральная премия "Золотая маска", которая в этом году в 24-й раз будет вручена в Москве, впервые за свою историю проведет две церемонии награждения. Об этом ТАСС сообщила в понедельник генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

"В этом году мы впервые решили провести две равноценные церемонии награждения, отдельно выделив лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России", - сказала Ревякина. - Речь идет о людях, которых знает вся страна и которые, бесспорно, заслужили особого почета и внимания".

"По решению председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина лауреаты в почетных номинациях "Золотой маски" будут награждены на торжественной церемонии, которая состоится 27 марта в Международный день театра в Бетховенском зале Большого театра", - уточнила собеседница агентства.

По словам гендиректора "Золотой маски", это даст возможность подробно рассказать о каждом из лауреатов премии - выдающихся деятелях российского театра. Ревякина напомнила, что победители в этих номинациях объявляются заранее, их имена уже известны. Ими стали москвичи: актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт и актрисы Алла Покровская и Галина Анисимова, а также петербургские мастера: балетмейстер Николай Боярчиков, актеры Иван Краско и Владимир Рецептер, а также деятели театра из других городов страны: артист Анатолий Гладнев (Воронеж), режиссер Юрий Бурэ-Небельсен (Курск), актрисы Алла Журавлева (Мурманск) и Вера Кузьмина (Чебоксары).

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она, как и объявлялось ранее, состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра, уточнила гендиректор "Золотой маски". Ревякина подчеркнула, что во вторник, 6 февраля, в Москве открывается фестиваль спектаклей - номинантов "Золотой маски", который продлится до 15 апреля, когда и будут определены лауреаты в основных номинациях.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".