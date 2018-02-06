Пушкинский музей открывает выставку изобретателя фотографии Тальбота

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представит во вторник первую в России выставку работ одного из изобретателей фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота (1800-1877).

На выставке представлены около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне, а также устройства для создания изображений - камера-обскура и камера-люцида - из собрания Политехнического музея в Москве.

"Выставка, которую мы открываем сегодня, - это исключительное событие. Нам очень хотелось это донести до наших зрителей, что это фантастический повод увидеть вещи, которые не удастся, может быть, увидеть второй раз в жизни. А увидеть их необходимо для того, чтобы понять, что из чего растет, какие цветы первыми поднимаются на поверхность, после которых возникает все остальное", - отметила директор Пушкинского музея Марина Лошак.

По ее словам, имя Тальбота в истории фотографии так же значимо, как имя Леонардо да Винчи в истории живописи - "благодаря этому человеку фотография стала искусством, а не просто инструментом отображения реальности".

Изобретение калотипии

Аристократ и ученый Тальбот начал эксперименты по созданию фотоотпечатков на бумаге в 1834 году в родовом поместье - аббатстве Лакок. В 1835 году он смог получить на светочувствительной бумаге позитивное изображение с бумажного негатива, что позволило тиражировать снимки. Тальботу удалось разработать простой и недорогой фотографический процесс, который был назван тальботипия или калотипия (греч. kalos - красивый и typos - отпечаток), он был запатентован в 1841 году.

Именно калотипия, предполагающая создание негативов и множества позитивных отпечатков, легла в основу современных фотографических процессов. Научное открытие Тальбота стало не только прорывом в технологии создания снимков, но и определило развитие искусства фотографии. В отличие от точных и четких дагерротипов, калотипные снимки обладали особой живописностью - благодаря этому фотография перестала восприниматься исключительно как процесс фиксации реальности.

В 1844 году Тальбот издал альбом "Карандаш природы" с оригинальными отпечатками, сопроводив их комментариями, в которых описал свое открытие и рассказал о потенциальных возможностях фотографии как искусства. Весь спектр жанров фотографии - пейзаж, натюрморт, портрет, жанровые сценки - был представлен в альбоме. Экспозиция включает работы, созданные в 1840-1846 годах, в том числе отпечатки из альбомов "Карандаш природы" (1844) и "Солнечные картинки Шотландии" (1845).

Подготовка к выставке

Директор музея отметила, что подготовка к осуществлению проекта заняла шесть лет. "Мы здесь можем увидеть вещи абсолютно легендарные - вещи, с которые были началом всему последующему. 150 отпечатков - это невероятное событие, поскольку многие из них не стойкие, они исчезают со временем. Мы получили наилучшего качества экземпляры, что говорит, безусловно, о доверии к нам как институции, к миру культуры, который мы представляем", - поделилась Лошак.

Куратор выставки, заведующая отделом искусства фотографии ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Аверьянова отметила, что этот долгий проект является очень ответственным для музея, и поблагодарила своих коллег в Брэдфорде, с которыми музей вел "достаточно сложную переписку". "Необходимо было доказать нашу состоятельность с точки зрения культурной институции, связанную с возможностью не только экспонировать такие уникальные вещи, но и понять этого художника и фотографа", - сказала Аверьянова.

Она подчеркнула важность выставки, поскольку, по ее словам, открытие Тальбота сопровождалось формированием иного взгляда на фотографию, утверждающего ее самоценность. Теперь фотография рассматривалась с эстетической точки зрения в противоположность прикладным функциям, подчиненным логике, полезности и выгоде, как было ранее. "Именно калотипия поставила водораздел между художественной фотографией и коммерческой, когда люди XIX века начали задумываться о том, что фотография может быть художественным явлением", - пояснила Аверьянова.

В рамках выставки также пройдет образовательная программа: встречи с куратором Ольгой Аверьяновой и научными сотрудниками музея, лекции Алексея Логинова - одного из крупнейших российских исследователей истории фотографии, Александры Зиновьевой - специалиста по истории европейской литературы XIX-XX веков, Ирины Чмыревой - искусствоведа, куратора фотографических выставок.

Выставка открыта для посетителей до 8 апреля 2018 года.