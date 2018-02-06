Фестиваль "Золотая маска" открывается в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль спектаклей-номинантов Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в 24-й раз стартует во вторник в Москве. Первым покажут балет "Золушка" Пермского театра оперы и балета на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Первым в борьбу за награды вступит балет "Золушка" Пермского театра оперы и балета, который выдвинут на премию в восьми основных номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа дирижера" - Теодор Курентзис, "Лучшая работа хореографа" - Алексей Мирошниченко, "Лучшая работа художника" - Альона Пикалова, "Лучшая работа художника по костюмам" - Татьяна Ногинова, "Лучшая работа художника по свету" - Алексей Хорошев, "Лучшая женская роль в балете" - Инна Билаш, "Лучшая мужская роль в балете" - Никита Четвериков", - отметили в пресс-службе.

Собеседница агентства проинформировала, что следующим покажут "Губернатор" БДТ им. Г. А. Товстоногова, номинированный как "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера" - Андрей Могучий, "Лучшая работа художника" - Александр Шишкин, "Лучшая работа художника по свету" - Стас Свистунович, "Лучшая мужская роль в драме" - Дмитрий Воробьев. Показ спектакля состоится 7 и 8 февраля на сцене МХТ им. Чехова.

В февральской афише фестиваля также значатся "Клетка" (Большой театр), "Cantos" Пермского театра оперы и балета, "Времена года" (Мариинский театр), "В гостях Европа" (Фестиваль "Территория" и "Rimini Protokoll", Германия), "Кузмин. Форель разбивает лед" (Гоголь-центр), "Билли Бадд" (Большой театр), "Ахматова. Поэма без героя" (Гоголь-центр).

"Февраль - это только начало фестиваля "Золотая маска", который продлится до 15 апреля, когда будут определены победителя конкурса", - добавили в пресс-службе. Конкурсные спектакли вместе со зрителями, согласно традиции, смотрят жюри, которых на "Золотой маске" два. Жюри драматического театра и театра кукол в этом году возглавил режиссер, народный артист Латвии, лауреат Государственной премии РФ Адольф Шапиро. Председателем жюри музыкального театра стал главный дирижер Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье", приглашенный дирижер Мариинского и Михайловского театров, народный артист РФ Павел Бубельников.

Всего 66 спектаклей

Комментируя конкурсную программу, генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина сообщила в интервью ТАСС, что "всего в конкурсной программе фестиваля 66 спектаклей из 22 российских городов и 212 частных номинантов".

"Доля театров из российских регионов, как и в предыдущие годы, составляет почти половину от общего числа номинированных (44%). География фестиваля продолжает расширяться: в 2018 году в конкурсную программу вошли новые города: Лесосибирск, Альметьевск и Махачкала", - отметила Ревякина.

"Конечно, в конкурсной программе представлены спектакли главных театров страны, - продолжила она, - это и БДТ им. Товстоногова, и МДТ-Театр Европы Льва Додина, МХТ им. Чехова, Александринский театр, Театр им. Вахтангова и другие. Но с ними на равных в конкурсе выступают, например, театр "Олонхо" из Якутска, который всегда поражает театральной самобытностью, Башкирский театр им. Гафури из Уфы, чей спектакль "Антигона" один из самых номинированных в конкурсе: шесть главных номинаций - работа режиссера, художника, женская и мужская роль, а также женская и мужская роль второго плана. Шесть номинаций также у спектакля "Гроза" впервые участвующего в конкурсе Молодежного театра из Краснодара."

Ревякина назвала отрадным тот факт, что на конкурс снова попадают в небольшие театры, уже побывавшие ранее на "Золотой маске": Театр "Грань" из Новокуйбышевска, театр драмы им. Чехова из города Серова. В 2018 году поставлен очередной рекорд в номинации "работа режиссера в драме", где представлены 29 человек.

Что касается конкурса музыкальных театров, то в нем, по словам Ревякиной, есть все постоянные участники: Большой театр, Мариинский, театры из Перми, Екатеринбурга, Москвы. Новый участник конкурса (был один раз в конкурсе в 1996 году) - Воронежский театр оперы и балета, который представляет оперу "Родина электричества".

Внеконкурсная программа

"Золотая маска" не только конкурс, - подчеркнула Ревякина, - я имею в виду внеконкурсную программу, которая включает в себя проекты "Маска Плюс" и "Детский Weekend". В феврале-марте 2018 года во внеконкурсной программе будут показаны 19 спектаклей из 12 городов России: Екатеринбург, Казань, Канск, Лесосибирск, Москва, Новокуйбышевск, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Серов, Хабаровск, Шарыпово".

По словам Ревякиной, "в "Маске Плюс" участвуют яркие, нестандартные работы из городов России, созданные талантливыми артистами, молодыми режиссерами, выпускниками театральных вузов, свободными театральными труппами, студиями. "Маска Плюс" демонстрирует зрителям и специалистам разнообразие современного театра, живущего и развивающегося за пределами столиц и известных культурных центров".

Проект "Детский Weekend" адресован детской и подростковой аудитории от двух до 16 лет. Его цель - представить самые интересные, по мнению ведущих театральных критиков и специалистов, постановки для детей и юношества. "Прошлый Детский Weekend у нас получился по-хорошему традиционным: в программе было много сказок, народных и авторских, ярких стилизаций под фольклор и классического театра кукол. В этом году мы решили кардинально сменить вектор и отметить экспериментальные, поисковые работы, которых в нашем консервативном детском театре совсем мало - и тем они ценнее", - заявила Ревякина.

Очевидно, что с современными детьми, растущими в цифровую эпоху, невозможно разговаривать на том же языке, что и 20-30 лет назад. В нашей программе будут спектакль-комикс, спектакль-чат, спектакль-лекция, спектакль-мокьюментари. Где-то дети смогут вволю побеситься и покидаться подушками, а где-то - принять участие в действии с помощью своего мобильного телефона, рассказала собеседница агентства.

"Золотая маска в городе" - один из самых популярных проектов фестиваля. Наши уличные спектакли и выставки каждый год посещает до 2 млн человек. В 2018 году мы продолжим удивлять москвичей неожиданными выступлениями театров-номинантов "Золотой маски" в самых разных местах, заверила гендиректор фестиваля.

Проект "Золотая маска в кино" в 2018 году будет проведен в четвертый раз, и каждый год мы с радостью отмечаем возрастающий зрительский интерес, сказала Ревякина, добавив, что в афишу кинопрограммы включены спектакли "Иванов" Театра Наций и "Барабаны в ночи" Театра им. Пушкина.

Трансляции в интернете

"Программу "Золотой маски" в кинотеатрах страны мы впервые решили дополнить трансляциями спектаклей-номинантов в интернете. Благодаря новому проекту "Золотая маска онлайн", значительно возрастет аудитория фестиваля и вовлеченность зрителей по всему миру в общий фестивальный процесс. Прямые трансляции в рамках проекта "Золотая маска онлайн" пройдут на главной странице поискового портала "Яндекс", а в программу включены конкурсные спектакли "Губернатор" БДТ им. Г. А. Товстоногова в постановке Андрея Могучего, "Дядя Ваня" Театра им. Ленсовета в постановке Юрия Бутусова и опера "Чаадский" театра "Геликон-опера" в постановке Кирилла Серебренникова", - сообщила Ревякина.

Гендиректор "Золотой маски" озвучила еще одну новость. Премия впервые за свою историю проведет две церемонии награждения.

"В этом году мы впервые решили провести две равноценные церемонии награждения, отдельно выделив лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России", - сказала Ревякина. - Речь идет о людях, которых знает вся страна и которые, бесспорно, заслужили особого почета и внимания".

"По решению председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина лауреаты в почетных номинациях "Золотой маски" будут награждены на торжественной церемонии, которая состоится 27 марта в Международный день театра в Бетховенском зале Большого театра", - уточнила собеседница агентства.

По словам гендиректора "Золотой маски", это даст возможность подробно рассказать о каждом из лауреатов премии - выдающихся деятелях российского театра. Ревякина напомнила, что победители в этих номинациях объявляются заранее, их имена уже известны. Ими стали знаменитые москвичи: актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт и актрисы Алла Покровская и Галина Анисимова, а также петербургские мастера: балетмейстер Николай Боярчиков, актеры Иван Краско и Владимир Рецептер, а также деятели театра из других городов страны: артист Анатолий Гладнев (Воронеж), режиссер Юрий Бурэ-Небельсен (Курск), актрисы Алла Журавлева (Мурманск) и Вера Кузьмина (Чебоксары).

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она, как и объявлялось ранее, состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра, заключила гендиректор "Золотой маски".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Фестиваль проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".

Фестиваль 2018 года проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный партнер - ПАО Сбербанк.