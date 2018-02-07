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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дадут единственный концерт в Москве

Культура
7 февраля, 0:42 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Певцы исполнят дуэты и арии из опер "Отелло", "Макбет", "Трубадур" и "Аида" Верди и других произведений

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в среду выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве с программой из итальянских и российских произведений. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечера.

На московской сцене певцы исполнят дуэты и арии из опер "Отелло", "Макбет", "Трубадур" и "Аида" Верди, "Андре Шенье" Джордано, а также сочинений Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова, Масканьи и Каталани. В беседе с ТАСС Нетребко отметила, что они с Эйвазовым всегда стараются разнообразить программу своих концертов, исполнить то, что еще не пели для конкретной публики.

Тенор и сопрано признались, что счастливы возможности выступить с Владимиром Спиваковым, назвав его "человеком потрясающей энергетики, музыкантом, до мозга костей любящим голоса, певцов". В этот вечер он встанет за пульт возглавляемого им Национального филармонического оркестра.

Концерт привлек внимание мошенников. Осенью 2017 года организаторы сообщили о случаях продажи злоумышленниками поддельных билетов и попросили желающих попасть на концерт обращаться к сайту Московской филармонии. Стоимость билетов у официального продавца начиналась от 2,5 тыс. рублей, а ближе к мероприятию перекупщики предлагали их за несколько десятков тысяч рублей.

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Персоны
Нетребко, Анна Юрьевна
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