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Авторы "Игры престолов" создадут серию фильмов во вселенной "Звездных войн"

Культура
7 февраля, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заявили о готовности начать работу сразу после завершения съемок последнего сезона "Игры престолов"

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© Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

ТАСС, 7 февраля. Создатели телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс напишут сценарий и спродюсируют серию фильмов, действие которых развернется во вселенной "Звездных войн" (Star Wars). Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте киносаги.

"Сегодня было объявлено, что Бениофф и Уайсс, создатели нашумевшего, удостоившегося премии Emmy телесериала "Игра престолов" напишут и спродюсируют новую серию фильмов "Звездные войны", - говорится в заявлении. Отмечается, что эти фильмы будут стоять отдельно от картин о семье Скайуокеров и недавно объявленной трилогии, над которой работает режиссер Райан Джонсон.

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Сами Бениофф и Уайсс заявили, что получить возможность поработать над "Звездными войнами" для них является большой честью. Они добавили, что будут готовы приступить к работе, как только будут завершены съемки последнего сезона "Игры престолов".

Дата релиза новых фильмов не сообщается.

В ноябре 2017 года кинокомпания The Walt Disney Company объявила о планах снять четвертую трилогию по мотивам киносаги "Звездные войны", сценаристом и режиссером которой станет Райан Джонсон, ранее снявший "Эпизод VIII: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi, 2017).

The Walt Disney Company приобрела основанную Джорджем Лукасом компанию Lucasfilm, которая владеет правами на "Звездные войны", в октябре 2012 года за $4,05 млрд. Вскоре было объявлено о планах по съемкам новой кинотрилогии. Ее первая серия, "Эпизод VII: Пробуждение Силы" (режиссер Джей Джей Абрамс), вышла на экраны 14 декабря 2015 года. В том же году представители The Walt Disney Company объявили, что компания собирается выпускать по одному новому фильму в цикле "Звездные войны" ежегодно.

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