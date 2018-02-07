СМИ: группа Spice Girls намерена отправиться в мировое турне

ТАСС, 7 февраля. Британская поп-группа Spice Girls планирует отправиться в мировой концертный тур после воссоединения. Об этом в среду сообщил новостной портал TMZ.

По его данным, турне стартует в конце лета 2018 года. Сначала Spice Girls выйдут на сцену в Великобритании, а затем отправятся в США. Группа не планирует запись новых песен.

2 февраля британская газета Daily Express сообщила о воссоединении Spice Girls после согласия бывшей участницы Виктории Бекхэм. Все пять членов группы - Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм ("Мел Си"), Эмма Бантон, Мелани Браун ("Мел Би") и Виктория Бекхэм ("Пош") воссоединятся спустя 22 года после выхода их взрывного дебютного хита Wannabe, одной из самых узнаваемых в Великобритании песен. В последний раз группа выступала на церемонии закрытия лондонской Олимпиады-2012.

Женская поп-группа Spice Girls была создана в Лондоне в 1994 году. За 18-летнюю карьеру ее синглы возглавляли хит-парады 11 раз. Продано более 40 млн альбомов с их произведениями.