В Москве откроется выставка "Рильке и Россия"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка "Рильке и Россия", посвященная связи поэта Райнера Марии Рильке с Россией, начинает в четверг работу на центральной выставочной площадке Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля в Доме Остроухова в Трубниковском переулке. Проект поддерживают РФ, Германия и Швейцария.

В едином экспозиционном пространстве гости увидят документы и материалы, художественные произведения, свидетельствующие о привязанности и любви Рильке к России, всего представлено 280 экспонатов.

Директор Немецкого литературного архива Ульрих Раульф выразил мнение, что выставка является знаком доверия между Россией, Германией и Швейцарией, знаком того, что "культурный диалог между нашими странами не останавливается".

По словам посла Германии в РФ Рюдигера фон Фрича, поэт приезжал в Россию два раза (в 1899 году и в 1900 году) и мечтал вернуться.

Глава дипмиссии назвал выставку "третьим визитом" поэта в Москву. Посол также напомнил, что Рильке всегда "рекламировал Россию".

"Выставка уникальна по своему составу и по смысловому накалу, по жгучей актуальности поставленной проблемы, - сказал ТАСС директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак. - Глубинная связь поэта Райнера Марии Рильке и России до сих пор является высоким образцом проникновения гения в чужую культуру, которая в ходе его знакомства с нею становится близкой, родной, неотличимой от своей собственной материнской культуры".

По словам Бака, восприятие России молодым поэтом, на рубеже столетий дважды ее посетившим, "столь же неисчерпаемый и захватывающий сюжет, как и теперь уже более чем столетнее освоение русской культурой великой поэзии Рильке".

Дмитрий Бак полагает, что посетители выставки смогут обрести "двойное зрение".

"Их собственное восприятие, ощущение родной страны, родной культуры будет дополнено взглядом Рильке, - пояснил он. - Эта стереоскопия, объемное смысловое измерение обусловлены не только различием в восприятии страны ее жителями и поэтом-путешественником, но и временной дистанцией". Рильке, по его словам, увидел Россию как страну, которая "граничит с Богом".

О выставке

Вступительный раздел выставки посвящен самым ярким впечатлениям Рильке, который в начале своего путешествия оказался в пасхальной Москве.

"Вводный раздел выставки назван цитатой из знаменитого сборника Рильке "Часослов" - "На золоте вывесть…". Золото русских икон, пасхальный звон колокольни Ивана Великого, как писал сам Рильке, стали одним из главных впечатлений его жизни", - рассказал Дмитрий Бак.

Следующий обширный раздел посвящен поездке Рильке по России, его встречам с деятелями русской культуры, среди которых академик живописи Леонид Пастернак, впоследствии написавший один из лучших портретов Райнера Марии Рильке, Лев Толстой и многие другие. Название этого раздела также восходит к поэтической строчке Рильке: "Увидев работу творца".

Заключительный раздел рассказывает о движении Рильке навстречу русской культуре, о его занятиях русским языком, о чтении в оригинале русских классиков, о переводах русских писателей, среди которых были Лермонтов и Чехов.

Здесь же представлены экспонаты, воссоздающие историю освоения высокой поэзии Рильке в России.

"Эта история обширна и многогранна, поскольку практически все ведущие переводчики с немецкого почитали за долг и честь подступиться к переводам стихов Рильке, - рассказал Дмитрий Бак. - Идеальным результатом нашей выставки был бы ощутимый всплеск интереса к поэзии Райнера Марии Рильке и к неистощимым сокровищам немецкой поэзии как таковой. Если все так и случится, то будет сделан новый шаг на пути к сближению и взаимопониманию России с немецкоязычными странами Европы".

Редкие экспонаты

Среди уникальных экспонатов выставки русские иконы, принадлежавшие Рильке, портрет Рильке работы Леонида Пастернака, "русская библиотека" поэта, переписка со Львом Толстым, Леонидом Пастернаком, Александром Бенуа, Спиридоном Дрожжиным, Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой, дневник Лу Андреас-Саломе, автографы "русских стихов" и переводов Рильке.

Посетители также увидят дневники, письма, картины из архива Рильке в Гернсбахе, а также из собрания Лу Андреас-Саломе в Геттингине, Немецкого литературного архива, Швейцарского литературного архива, Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Л. Н. Толстого, Российской государственной библиотеки и др.

Проект "Рильке и Россия" сопровождает насыщенная культурная программа, в которую включены авторские экскурсии на русском и немецком языках, музыкальный вечер, где прозвучат произведения на стихи Рильке и Цветаевой, кинопоказы и др.

Выставка продлится до 31 марта, она реализуется в сотрудничестве Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Немецкого литературного архива (НЛА, Марбах-на-Неккаре) и Швейцарского литературного архива (ШЛА, Берн) совместно с музеем "Штраухоф" (Цюрих) при поддержке Министерства культуры РФ, Общегерманского фонда культуры, фонда Вюстенрот, фонда Баден-Вюртемберга, посольства ФРГ в РФ, посольства Швейцарии в Москве и др.