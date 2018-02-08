Эрмитаж покажет спектакль "Каравайчук"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. В "Эрмитаже" 8 февраля состоится спектакль "Каравайчук". Событие посвящено памяти композитора, музыканта, автора музыки ко многим фильмам и спектаклям Олега Каравайчука.

"Пятнадцать действующих лиц спиритического сеанса соберутся в музее вокруг старого рояля, за которым Олег Каравайчук играл и сочинял музыку по личному разрешению директора Эрмитажа Бориса Пиотровского. Каждый из участников был связан с Олегом Николаевичем, и каждому есть что рассказать о нем и сказать ему", - представил журналистам свой замысел автор идеи, режиссер Андрей Савельев.

Вместе с директором Эрмитажа воспоминаниями об Олеге Каравайчуке поделятся кинорежиссеры Кира Муратова и Сергей Соловьев, актрисы театра и кино Марина Неелова, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, люди, близко знавшие Каравайчука.

Спектакль пройдет в Малиновой гостиной, где стоит рояль, подаренный Николаю II.

Игравший на нем Каравайчук, как утверждают его друзья, называл этот инструмент "гробом" и был уверен, что никто, кроме него, не смог бы с ним совладать.

Спектакль начнется в 20:00 мск и пройдет без зрителей, хотя и будет доступен всем желающим его посмотреть. Его покажут в прямом эфире онлайн-трансляции и только один раз на karavaichuk.snob.ru.

Уроженец Украины Олег Каравайчук вошел в историю отечественной музыки как один из ярчайших российских композиторов конца ХХ - начала ХХI века. Он отличался независимым нравом и эпатажными экспериментами.

Сочинил музыку к 150 игровым и документальным фильмам, в том числе "Алеша Птицын вырабатывает характер", "Два капитана", "Солдаты", "Поднятая целина", "Короткие встречи", "Мама вышла замуж", "Долгие проводы", "Монолог", "Игрок", "Ксения, любимая жена Федора", "Фуэте".

Композитор, виртуозно владевший фортепиано, любил выступать в музеях, галереях, клубах, производя на публику сильное эмоциональное впечатление.