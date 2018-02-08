Умер советский и белорусский актер Геннадий Гарбук

ТАСС, 8 февраля. Советский и белорусский актер Геннадий Гарбук скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы.

"Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с утратой выдающегося артиста и выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится 9 февраля на сцене театра. Похоронят артиста на Восточном кладбище в Минске.

Геннадий Гарбук родился в 1934 году. В театре имени Янки Купалы Гарбук работал с 1962 года. Помимо театральных постановок, Гарбук снялся в ряде фильмов, среди которых "Знак беды" (1986), "Белые росы" (1983), "Люди на болоте" (1981) и другие.

В 1980 году получил звание народного артиста Белоруссии. Как отмечается в сообщении на сайте театра, последний раз Гарбук выходил на сцену в мае 2017 года, он играл в спектакле "Люди на болоте".