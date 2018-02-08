Издание двухтомника "Поэмы и повести" Пушкина выставлено на торги за 1 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги коллекционный двухтомник "Поэмы и повести" Александра Пушкина, изданный в 1835 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Литфонда".

Стартовая цена редчайшего прижизненного издания колеблется от 950 тыс. до 1 млн рублей.

В описании к лоту говорится, что издание представлено "во владельческом полукожаном переплете эпохи", есть потертости, карандашные пометы.

Часть первая издания вышла в апреле 1835 года, часть вторая - в августе, тираж составил 1,2 тыс. экземпляров. Оба тома продавались за 20 рублей. В двухтомник вошли произведения "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Братья разбойники", "Цыганы", "Граф Нулин" и "Полтава", а также "Домик в Коломне" и "Анджело".

Торги состоятся 15 февраля.