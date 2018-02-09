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"Гоголь-центр" обменяется гастролями с Deutsches Theater

Культура
9 февраля, 1:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Москвичи и гости столицы дважды увидят спектакль "Берлин, Александерплац" в постановке Себастиана Хартмана

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, обменяется гастролями с Deutsches Theater, который 10 и 11 февраля покажет в Москве спектакль "Берлин, Александерплац". В марте в Берлин отправится московская труппа, сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра".

В пятницу в "Гоголь-центре" состоится пресс-конференция, предшествующая выступлениям Deutsches Theater.

Собеседница агентства рассказала, что москвичам дважды будет показан спектакль "Берлин, Александерплац" в постановке Себастиана Хартмана, который представляет собой сценическую редакцию романа Альфреда Дёблина.

Сюжет рассказывает об освобождении главного героя из тюрьмы, в которой он провел четыре года за непредумышленное убийство своей девушки. Ему приходится начать жить заново, чтобы стать достойным человеком.

Театральная история немецкого театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater, поэтому неслучайно, что все билеты на спектакли берлинской труппы полностью раскуплены. Немецкий театр предложил "Гоголь-центру" привезти и показать на сцене Deutsches Theater два русских спектакля художественного руководителя Кирилла Серебренникова "Машина Мюллер" (28 и 29 марта) и "Кафка" (31 марта и 1 апреля), сообщили в московском театре.

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