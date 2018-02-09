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Deutsches Theater считает свои гастроли в "Гоголь-центре" актом поддержки Серебренникова

Культура
9 февраля, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Также сообщается, что премьера спектакля "Декамерон" в постановке российского режиссера, которая должна была состояться в мае 2018 года, перенесена

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Deutsches Theater, открывающий гастроли в московском театре "Гоголь-центр" 10 февраля, рассматривает будущие выступления как акт поддержки Кирилла Серебренникова. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил интендант Deutsches Theater Ульрих Хуон.

"Договоренность об обменных гастролях между Deutsches Theater и "Гоголь-центром" была достигнута еще в 2016 году, когда Кирилл Серебренников находился на свободе, - сказал интендант театра. - Теперь положение изменилось, режиссеру предъявлено обвинение в мошенничестве, и он находится под домашним арестом. Поэтому наши гастроли мы рассматриваем еще и как акт поддержки Серебренникова".

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Еще одним актом поддержки режиссера можно назвать и тот факт, что премьера спектакля "Декамерон" в постановке Серебренникова, которая должна была состояться в мае 2018 года, перенесена. "Мы перенесли премьеру спектакля, потому что намерены ждать возвращения Кирилла Серебренникова к работе, - сказал Ульрих Хуон. - Надеемся, что этот период ожидания не будет слишком продолжительным".

Гастроли Deutsches Theater пройдут 10 и 11 февраля, театр покажет в Москве спектакль "Берлин, Александерплац" в постановке Себастиана Хартмана, который представляет собой сценическую редакцию романа Альфреда Деблина - одного из важнейших немецких текстов прошлого столетия. Главный герой выходит из тюрьмы. Ему приходится возвращаться к жизни, возвращаться в город, к скоплению машин, огней и людей. Он был осужден на четыре года за непредумышленное убийство своей девушки и теперь принял твердое решение стать достойным человеком.

Таков сюжет спектакля, который дает возможность испытать основные составляющие жизни - любовь, предательство, смерть - в симфонии литературы, изображений и музыки, пояснили в пресс-службе "Гоголь-центра", отметив, что Deutsches Theater - это "немецкий МХАТ", который является государственным театром - одним из пяти в Берлине. В этой труппе, основанной в 1882 году, работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер.

Театральная история немецкого театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater, поэтому неслучайно, что все билеты на спектакли берлинской труппы полностью раскуплены. В марте в Берлин отправится московская труппа. Немецкий театр предложил "Гоголь-центру" привезти и показать на сцене Deutsches Theater два русских спектакля художественного руководителя Кирилла Серебренникова "Машина Мюллер" (28 и 29 марта) и "Кафка" (31 марта и 1 апреля).

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Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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