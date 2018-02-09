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Фестиваль культуры провинции Сычуань открылся в Петербурге перед Китайским Новым годом

Культура
9 февраля, 21:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Мероприятия пройдут на площадках ТРК "Питер Радуга", а также в Доме молодежи на Васильевском острове

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Трехдневный фестиваль культуры провинции Сычуань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай - прим. ТАСС) "Веселый праздник весны" стартовал в пятницу в Санкт-Петербурге в преддверии празднования Китайского Нового года. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул Китайской народной республики (КНР) в Санкт-Петербурге Го Минь.

"Сегодня стартовал фестиваль "Веселый праздник весны", организованный совместно правительством Санкт-Петербурга, генеральным консульством КНР в Петербурге, а также Народным правительством провинции Сычуань", - сказала Го Минь в ходе пресс-конференции.

Заместитель председателя канцелярии по международным и миграционным делам провинции Сычуань Чень Чжикун отметил, что фестиваль будет проходить с 9 по 11 февраля и состоять из трех частей. "Первая часть - показ произведений культурного наследия провинции Сычуань, в ходе которой гостям фестиваля продемонстрируют образцы национальной вышивки, имеющей более, чем 400-летнюю историю, и изобразительного искусства", - сказал Чень Чжикун.

Он добавил, что вторая часть будет посвящена национальным тибетским и цянским (народности Китая - прим. ТАСС) обычаям, в ходе которых китайские актеры продемонстируют гостям фестиваля песни и танцы, а также игру на народных музыкальных инструментах. Третья часть будет посвящена непосредственно празднованию Китайского Нового года с участием учащихся школ Петербурга и актеров из Китая.

Председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев отметил, что Санкт-Петербург - единственный в России город, который "в таком масштабе празднует Китайский Новый год с поддержкой правительства Китая", а также сказал, что данный фестиваль положительно скажется на развитии туристического потока из Китая в Санкт-Петербург. "Фестиваль организован и для жителей Петербурга и для туристов из других городов и стран, которые приезжают в Петербург", - сказал Григорьев.

Мероприятия пройдут на площадках ТРК "Питер Радуга", а также в Доме молодежи на Васильевском острове.

Китайский Новый год

Китайский Новый год или Праздник весны - национальные торжества в Китае, приуроченные к зимнему новолунию. Праздник традиционно отмечается в течение нескольких дней и наступает гораздо позже международного Нового года - в этом году он торжества стартуют 16 февраля. В Китае традиционно дни праздников объявляются выходными.

Как сообщалось ранее, власти Петербурга заключили несколько соглашений с китайскими провинциями о сотрудничестве в культурной и туристической сферах. Ежегодно Северную столицу посещают более 140 тысяч туристов из КНР. Кроме того, в Петербурге работает Российско- китайский бизнес-парк, который функционирует как крупнейшая площадка для общения и встреч, а также как культурный и туристический центр.

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