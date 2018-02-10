В театре "У Никитских ворот" пройдет бенефис Юрия Голубцова

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского проводит в субботу бенефис в честь своего старожила - заслуженного артиста России Юрия Голубцова, который в течение 35 лет, с момента создания театра, преданно служит ему. Для бенефиса выбрана одна из лучших сатирических пьес ХХ века "Носороги" Эжена Ионеско. Впервые спектакль пройдет на Новой сцене театра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

По словам собеседницы агентства, традиция проведения бенефисов в театре "У Никитских ворот" существует уже много лет. Друзья и поклонники не раз чествовали ведущих актеров в дни их юбилеев или отмечали другие важные события их жизни.

Юрий Голубцов - один из четверых актеров, которые служат в театре "У Никитских ворот" с момента его создания. Еще будучи студентом педагогического института он прошел конкурсный отбор в театральную студию при Центральном Доме медиков, которую набирал Марк Розовский. Участвовал в первом спектакле созданного театра - "Доктор Чехов". Потом были армия, возвращение в родной театр, без "отрыва от сцены" работал учителем истории в школе, заочно окончил ГИТИС, а параллельно играл на сцене.

На творческом счету Юрия Голубцова - десятки разнохарактерных ролей: от Серебрякова в чеховском "Дяде Ване" до Феофана в "Истории лошади" по Толстому и полковника Скалозуба в грибоедовском "Горе от ума". В последние годы актер занялся режиссурой. Сейчас в репертуаре театра "У Никитских ворот" два спектакля, поставленных Голубцовым: "Би-эм-дабл-ю" по пьесе Владимира Войновича и английская комедия "Братишки" Рэя и Майкла Куни. Обе постановки пользуются успехом у публики.

Спектакль "Носороги" - гимн человеческому достоинству, пьеса об умении найти в себе силы, чтобы сказать "нет" и пойти наперекор мнению толпы, отстоять свой голос. Выбор для бенефиса не случаен: роль Беранже, главного персонажа, - одна из лучших работ Юрия Голубцова в театре, отметили в пресс-службе.