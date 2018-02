СМИ: умер актер Рег Э. Кэти, сыгравший в "Карточном домике"

ТАСС, 10 февраля. Американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в политической драме "Карточный домик" (House of Cards, 2013 - н.в.), ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал Variety.

По данным издания, актер боролся с раком.

"Мы глубоко опечалены кончиной нашего друга и коллеги по "Карточному домику" Рега Э. Кэти", - приводит издание заявление американской компании Netflix, занимающейся производством сериала.

Реджиналд Юджин Кэти родился 18 августа 1958 года в штате Алабама. Актерскую карьеру он начал в 1984 году. На счету актера - роли в картинах "Маска" (The Mask, 1994) и "Фантастическая четверка" (Fantastic Four, 2015). Он также появился в таких сериалах, как "Прослушка" (The Wire, 2002-2008), "Гримм" (Grimm, 2011-2017) и "Изгой" (Outcast, 2016 - н.в.).

В 2015 году за роль в "Карточном домике" Кэти удостоился премии Emmy.