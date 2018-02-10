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"Ленфильм" и Минобороны будут сотрудничать в сфере патриотического кино

Культура
10 февраля, 18:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Отмечается, что сотрудничество будет не только в создании фильмов, но и в популяризации отечественного кинематографа среди военнослужащих

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Студия "Ленфильм" и департамент культуры Министерства обороны России объединят усилия в сфере создания и популяризации фильмов героико-патриотической направленности. Соглашение о сотрудничестве подписали в субботу руководитель киностудии Эдуард Пичугин и директор департамента Владимир Буздыган, передает корреспондент ТАСС.

"Во времена государственного кинематографа львиная доля фильмов военно-патриотической тематики - около 80% - создавалась непосредственно при участии или по заказу Министерства обороны. Посыл сегодня такой - восстановить возможность влиять на современный кинематограф, чтобы он чаще обращался к теме военно-патриотической, теме армейских традиций. Для этого у нас есть ресурс довольно серьезный", - сказал Владимир Буздыган.

В соответствии с соглашением, Ленфильм и департамент культуры Минобороны будут сотрудничать не только в создании фильмов, но и в популяризации отечественного кинематографа среди военнослужащих.

По словам Пичугина, "студия, где был снят легендарный фильм "Чапаев" и еще сотни картин военно-патриотической тематики, накопила огромный опыт в художественном воплощении героического прошлого нашего Отечества".

Как отметил Буздыган, уже в этом году "в Москве намечено организовать цикл встреч с выдающимися деятелями киноискусства, представляющими ленфильмовскую школу". Это планируется сделать на базе открывающегося в мае после реконструкции Центрального Дома Российской армии.

"И самое главное: мы мечтаем оборудовать сцену Театра Российской Армии для презентации фильмов производства студии "Ленфильм" в такой форме: премьеры, встречи с творческим коллективом, обсуждение", - сказал он. По словам Пичугина, "Театр Российской армии - потрясающая площадка для презентации фильмов", где "можно устраивать настоящие кинематографические праздники".

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