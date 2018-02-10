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В Москве представили иллюстрации к сказкам Пушкина

Культура
10 февраля, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

В экспозиции представлены 49 иллюстраций и пять макетов костюмов

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка "Сказки А. С. Пушкина. Эскизы и иллюстрации из собрания ВГИК им. Герасимова", приуроченная к 181-й годовщине со дня смерти поэта, открылась в субботу в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве.

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"На выставке представлены работы преподавателей и студентов художественного факультета ВГИК, а также макеты костюмов, подготовленные для создания уже в дальнейшем реальных костюмов. Эти макеты костюмов сделаны из бумаги и заслуживают особого внимания. Они выполнены очень тонко, в эксклюзивной интересной технике", - рассказала ТАСС заведующая отделом выставок Анна Волховская. Она добавила, что в экспозиции представлены 49 иллюстраций и пять макетов костюмов. Планируется, что выставка будет работать до 6 июня - дня рождения Пушкина.

В субботу все желающие смогли бесплатно посетить основное здание музея, а также его филиалы и хранилище. Перед гостями выступили поэты, артисты театра и кино.

День смерти Пушкина - "трагический день для России и русской культуры", заявил, выступая в музее, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. "В этот день перестало биться сердце величайшего деятеля мирового искусства, человека, образ которого стал национальным символом нашей страны", - подчеркнул он.

Александр Пушкин стрелялся с Жоржем Дантесом 27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года за Черной речкой, возле Комендантской дачи. Два дня спустя, 29 января (10 февраля) 1837 года, сердце раненного на дуэли поэта остановилось.

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