Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер исландский композитор Йохан Йоханнссон

Культура
10 февраля, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Причина смерти 48-летнего музыканта неизвестна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 февраля. Исландский композитор Йохан Йоханнссон, получивший "Золотой глобус" за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014), ушел из жизни на 49-м году жизни. Соответствующая запись размещена в субботу на его странице в Facebook.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем кончину нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из наиболее талантливых и блестящих людей, с которыми имели честь быть знакомыми и с которыми нам доводилось работать. Пусть его музыка продолжит вдохновлять нас", - говорится в записи, подписанной музыкальной компанией Redbird Music.

По данным журнала Variety, который ссылается на менеджера музыканта, тело Йоханнссона обнаружили в пятницу в его берлинской квартире. Причина смерти в настоящий момент неизвестна, ее обстоятельства устанавливают власти германской столицы.

Йоханнссон родился в 1969 году в Рейкьявике, с юности играл в рок-группах, затем создал собственный коллектив. За музыку к "Вселенной Стивена Хокинга" он был удостоен "Золотого глобуса" и номинирован на премии "Оскар", БАФТА и "Грэмми". Еще одну номинацию на "Оскар" Йоханнссон получил за саундтрек к картине "Убийца" (Sicario, 2015). Композитор работал и над кинолентами "Пленницы" (Prisoners, 2013), "Я здесь" (I Am Here, 2014), "Прибытие" (Arrival, 2016).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама