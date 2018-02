Умер исландский композитор Йохан Йоханнссон

ТАСС, 10 февраля. Исландский композитор Йохан Йоханнссон, получивший "Золотой глобус" за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014), ушел из жизни на 49-м году жизни. Соответствующая запись размещена в субботу на его странице в Facebook.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем кончину нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из наиболее талантливых и блестящих людей, с которыми имели честь быть знакомыми и с которыми нам доводилось работать. Пусть его музыка продолжит вдохновлять нас", - говорится в записи, подписанной музыкальной компанией Redbird Music.

По данным журнала Variety, который ссылается на менеджера музыканта, тело Йоханнссона обнаружили в пятницу в его берлинской квартире. Причина смерти в настоящий момент неизвестна, ее обстоятельства устанавливают власти германской столицы.

Йоханнссон родился в 1969 году в Рейкьявике, с юности играл в рок-группах, затем создал собственный коллектив. За музыку к "Вселенной Стивена Хокинга" он был удостоен "Золотого глобуса" и номинирован на премии "Оскар", БАФТА и "Грэмми". Еще одну номинацию на "Оскар" Йоханнссон получил за саундтрек к картине "Убийца" (Sicario, 2015). Композитор работал и над кинолентами "Пленницы" (Prisoners, 2013), "Я здесь" (I Am Here, 2014), "Прибытие" (Arrival, 2016).