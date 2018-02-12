В Театре Российской армии вспомнят Нину Сазонову и Владимира Зельдина

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Вечер памяти народных артистов СССР Нины Сазоновой (1917 - 2004) и Владимира Зельдина (1915 - 2016) "Две звезды, две светлых повести" состоится в понедельник в Камерном зале Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства рассказала, что вспомнить выдающихся актеров придут специальные гости мероприятия: Тамара Гвердцители, Юлий Гусман, Сергей Шебеко, Александр Домогаров, Ольга Кабо, Иван Едешко, Никас Сафронов, а также главный режиссер, народный артист России Борис Морозов и актеры Центрального академического театра Российской Армии. Вести вечер будет народная артистка России Ольга Богданова. В программе прозвучат песни из репертуара артистов, воспоминания друзей, будут показаны редкие архивные видеоматериалы.

В пресс-службе напомнили, что Нина Сазонова и Владимир Зельдин пришли в Театр армии по приглашению главного режиссера и их учителя Алексея Дмитриевича Попова. Они вместе играли в спектакле Александра Бурдонского "Деревья умирают стоя", ездили с концертами по воинским частям и были очень дружны. Жизнь разделила их только на время войны - Сазонова всю войну провела во фронтовых бригадах, а Зельдин получил "бронь" и снимался в фильме "Свинарка и пастух". После войны они много вместе гастролировали, у них были очень теплые отношения, поскольку их объединяло одно время, общие традиции и любовь к театру.

"Этот творческий вечер - дань памяти прекрасным артистам, которые через многое прошли, были настоящими патриотами, но при всех сложностях того времени сумели сохранить творческое сознание, высочайшее мастерство, чувство юмора и человеческую доброту. Сегодня мы несем это наследие и гордимся тем, что эти люди являются частью истории нашего театра", - процитировали в пресс-службе директора Театра армии Ивана Чурсина.

О Нине Сазоновой

Нина Сазонова отдала родному театру более 60 лет. На сцене ЦАТРА она создала целую галерею незабываемых образов, наиболее яркими из которых стали роли в спектаклях "Васса", "Барабанщица", "Деревья умирают стоя".

В кино она в основном играла простых тружениц, раскрывая их душевную широту и щедрость, нравственную стойкость и доброту. Знаковыми для нее стали роли Екатерины Бедновой в фильме "Женщины" или Аниськи в картине "Живет такой парень".

О Владимире Зельдине

Владимира Зельдина по праву называли человеком-легендой, человеком-эпохой. Он родился в 1915 году в царской России, его детство и юность выпали на годы революции и НЭПа, молодость пришлась на Великую Отечественную войну. Он был свидетелем оттепели, застоя, перестройки и зарождения новой России. Зельдин оставался действующим артистом и в ХХI веке, игравшим на сцене в возрасте 100 лет.

Из биографии актера известно, что первую громкую славу ему принес кинематограф. Фильм "Свинарка и пастух", в котором он снимался в 1941 году, сразу сделал его знаменитым на всю страну. А в победном 1945-м Зельдин был приглашен в Центральный театр Российской армии, где прослужил до конца своих дней.

За долгую жизнь актер исполнил десятки ролей на сцене и на экране. В перечне театральных работ особое место заняла популярная комедия Лопе де Вега "Учитель танцев", в которой Зельдин сыграл более тысячи раз. А в кино он запомнился зрителям по фильмам "Сказание о земле Сибирской", "Карнавальная ночь", "Укрощение строптивой", "Дядя Ваня", "31 июня", "Десять негритят". Он также снимался в телесериалах и "Ералаше".