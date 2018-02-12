Фильм "Пятьдесят оттенков свободы" стал лидером российского кинопроката по итогам выходных

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Американская мелодрама "Пятьдесят оттенков свободы" заняла первое место по кассовым сборам в России по итогам прошедших выходных, собрав 404 млн рублей. Это следует из предварительных неофициальных данных портала kinobusiness.com за 8-11 февраля.

Картина режиссера Джеймса Фоули с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях стартовала в российском прокате 8 февраля. Она является финальной частью трилогии по книгам британской писательницы Эрики Леонард, больше известной под псевдонимом Э. Л. Джеймс, в которую также входят фильмы "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее".

Второе место за тот же период заняла российская комедия Леонида Марголина "Женщины против мужчин: крымские каникулы", собравшая 61,4 млн рублей. На третьем месте спортивная драма "Движение вверх", принесшая 57,1 млн рублей.