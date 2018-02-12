Эстония начинает работу над продлением программы культурного сотрудничества с Россией

РИГА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Эстонское министерство культуры задумалось о разработке новой программы культурного сотрудничества с Россией. Основные очертания будущего документа обозначат осенью, а принят он должен быть до конца 2018 года.

Как рассказала корреспонденту ТАСС советник департамента коммуникаций министерства культуры Эстонии Кай-Инес Нильсен, действующая программа культурного сотрудничества между двумя странами истекает в 2018 году. "Программа имеет широкий эффект, она направлена на то, чтобы улучшить отношения в культурной сфере, и чтобы помочь культурным организациям взаимодействовать друг с другом", - пояснила она. По словам Нильсен, программа не содержит конкретного плана мероприятий, однако является основой для различных конкретных совместных проектов.

Между культурными ведомствами Эстонии и России с мая 1992 года действует договор о сотрудничестве. На его основе страны раз в три года принимают программу культурного сотрудничества. Последний такой документ был одобрен в июле 2016 года в Нарве сроком до 2018 года. После подписания документа на тот момент вице-канцлер министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа и замминистра культуры Алла Манилова открыли в нарвском центре Geneva дни города, а также международных фестиваль "Мост дружбы", в котором приняли участие художники из Эстонии и России.

В рамках программы культурного сотрудничества в обеих странах проходят множество мероприятий, среди которых такие крупные, как фестиваль "Золотая Маска в Эстонии", международный фестиваль балета в Йыхви, а также международный театральный фестиваль "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге.

В 2018 году в программу мероприятий войдут также торжества по случаю 300-летия Кадриоргского дворца в Таллине. Кроме того, в Красноярске запланированы Дни эстонского театра, а в Нижнем Новгороде - фестиваль современного искусства "Вдруг", одним из главных акцентов которого станет современное русское искусство в Эстонии.

В конце года в Третьяковской галерее в Москве запланирована крупномасштабная выставка эстонского искусства, экспозиция которой среди прочего будет посвящена широко отмечаемому в Эстонии столетию со дня основания балтийской республики.

Посол России в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС призвал начать работу по обновлению программы сотрудничества в области культуры. "В этом году истекает срок действия трехлетней программы сотрудничества в области культуры, - сказал дипломат. - Пора приступать к работе по согласованию такого сотрудничества на очередной трехлетний срок".