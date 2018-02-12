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Сериалы "Троцкий" и "Хождение по мукам" номинированы на премию продюсеров кино и ТВ

Культура
12 февраля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Имена победителей станут известны 15 марта

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские сериалы "Троцкий" Александра Котта и "Хождение по мукам" Константина Худякова выдвинуты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ассоциации.

В число номинантов также вошли телефильмы "Анна" Андрея Черных, "Беглец" Мурада Алиева, "Салам Москва" Павла Бардина. За звание лучшего комедийного сериала поборются "Ольга" Антона Борматова и "Отель Элеон" Максима Свешникова.

Лучшим режиссером может быть назван Александр Котт ("Троцкий"), Константин Худяков ("Хождение по мукам"), Максим Василенко ("Преступление") и Павел Бардин ("Салам Москва").

В престижной номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" поборются ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Салют 7" Клима Шипенко.

Торжественная церемония вручения наград состоится 15 марта, победители будут объявлены в 24 номинациях.

Лонг-лист формируется из телевизионных фильмов, вышедших в телевизионном эфире на территории РФ в период с 1 января по 31 декабря 2017 года на федеральных каналах, входящих в первый, второй и третий мультиплекс цифрового телевидения России.

В категории "Лучший полнометражный художественный фильм" заявлены картины, вышедшие в прокат в 2017 году более чем на 100 киноэкранах. Шорт-лист составляется по итогам голосования жюри, состоящего из продюсеров 30 кинокомпаний, входящих в АПКиТ.

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