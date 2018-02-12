Виктория Бекхэм опровергла сообщения о намерении Spice Girls отправиться в мировое турне

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм опровергла сообщения о том, что коллектив намерен отправится в мировое турне, пишет газета Daily Express.

"Я не собираюсь в тур, - приводит газета слова Бекхэм. - Девочки (участницы группы - прим. ТАСС) не собираются на гастроли. Наша встреча была поистине прекрасной". "Мода - вот что я делаю сейчас", - добавила она.

Женская поп-группа Spice Girls была создана в Лондоне в 1994 году. За 18-летнюю карьеру ее синглы возглавляли хит-парады 11 раз. Продано более 40 млн альбомов с их произведениями.