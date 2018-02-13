Весь архив режиссера Лени Рифеншталь получит немецкий фонд "Прусское культурное наследие"

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Немецкий фонд "Прусское культурное наследие" (SPK) получит весь архив режиссера, фотографа и актрисы Лени Рифеншталь (1902-2003). Об этом сообщила в понедельник вечером организация на своем сайте.

Коллекция включает фотографии и фильмы, манускрипты, письма и документы, которыми заполнены около 700 ящиков. В деле изучения наследия Рифеншталь SPK планирует тесно сотрудничать с фондом "Германская фильмотека".

"С архивом Лени Рифеншталь к нам не только переходит эстетическая коллекция, но и на нас возлагается особая ответственность за критическое осмысление [ее творчества]", - отметил президент фонда "Прусское культурное наследие" Херман Парцингер. По его словам, роли, которую играла Рифеншталь во время пребывания у власти в Германии нацистского режима, будет придаваться важное значение в исследовании ее архива.

Как отметили в фонде, коллекцию передала в дар бывшая секретарь режиссера Гизела Ян. Она же получила архив от кинооператора Хорста Кеттнера, супруга Рифеншталь, после его кончины в 2016 году.

Фотографии предполагается хранить в Музее фотографии в Берлине, письма и другие документы, в частности дневниковые записи и манускрипты, - в Берлинской государственной библиотеке.