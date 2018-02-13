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Большой театр выпускает новую версию "Пиковой дамы" в постановке Римаса Туминаса

Культура
13 февраля, 3:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Премьерные показы спектакля пройдут с 15 по 18 февраля на Исторической сцене ГАБТ

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МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) готовится представить на Исторической сцене новую версию оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Во вторник состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут с 15 по 18 февраля, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Собеседница агентства напомнила, что ранее Туминас поставил в Большом театре оперу Дмитрия Шостаковича "Катерина Измайлова", пользующуюся успехом у зрителей. "Теперь Римас Владимирович [Туминас] готовит к выпуску "Пиковую даму", которую делает с той же постановочной группой, в которую входит главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев, сценограф Адомас Яцовскис, художник по костюмам Мария Данилова, хореограф-постановщик, режиссер Анжелика Холина, перечислила пресс-атташе ГАБТ.

Отвечая на вопрос о концепции спектакля, Новикова процитировала самого Туминаса. "Пробираться надо к Стравинскому или Шостаковичу, вгрызаться в их оперы, - считает режиссер. - А здесь наоборот - нужно услышать музыку и сделать шаг назад, отступать от Чайковского".

По словам режиссера, "тут нужна дистанция". "Здесь нельзя говорить, что я хозяин, - пояснил Туминас. - Меня здесь не должно быть, эта история во власти дирижера Тугана Сохиева. И Чайковского".

Туминас признался, что ему "очень нравится работать в Большом театре". "Я всегда мечтал быть свободным художником, но всю жизнь так складываются обстоятельства, что я постоянно вынужден руководить и быть первым везде, - поделился режиссер. - А в Большом театре я не главный в творческом процессе, я третий после композитора и дирижера". "Все корифеи - и Станиславский, и Немирович - ушли в оперу на старости лет, так что я почувствовал воздействие закономерности, когда меня пригласили в Большой театр: значит, я уже в таких летах, когда постепенно надо отходить от драмы и приходить в мир музыки", - заметил Туминас.

Главные партии репетируют: Юсиф Эйвазов, Олег Долгов (Герман), Анна Нечаева, Евгения Муравьева (Лиза), Геворг Акопян (Томский), Игорь Головатенко, Василий Ладюк (Елецкий), Лариса Дядькова (Графиня), Анна Бондаревская (Полина) и другие.

Об опере "Пиковая дама"

Опера "Пиковая дама" была создана Петром Ильичем Чайковским по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина по заказу дирекции императорских театров. Опера написана во Флоренции ранней весной 1890 года, а премьера под управлением Эдуарда Направника состоялась 7 декабря 1890 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Московская премьера "Пиковой дамы" прошла в Большом театре 4 ноября 1891 года.

Постепенно опера вошла в репертуар многих театров Европы и Америки. Так, 11 октября 1892 года была представлена первая постановка "Пиковой дамы" за пределами России, премьера состоялась в Праге, опера исполнялась на чешском языке. На 5 марта 1910 года пришлась первая премьера "Пиковой дамы" в США, спектакль был поставлен в Нью-Йорке, дирижировал оперой Густав Малер. 9 мая 1915 года была показана первая постановка "Пиковой дамы" в Великобритании, опера была представлена в Лондоне и исполнялась на русском языке.

В Большом театре опера ставилась в 1918, 1927, 1931 годах, в 1942 году "Пиковая дама" с разницей в несколько месяцев была показана в Куйбышеве и в Москве. Партитурой Чайковского в Большом дирижировали Сук, Мелик-Пашаев, Голованов, Самосуд. Многие годы на сцене шел спектакль 1944 года режиссера Леонида Баратова в редакции Бориса Покровского 1964 года и декорациях Владимира Дмитриева. За долгую сценическую историю оперы в ней выступали выдающиеся исполнители: Николай Печковский, Владимир Атлантов, Никандр Ханаев, Зураб Анджапаридзе, Владимир Галузин (Герман), Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Маквала Касрашвили (Лиза), Ирина Архипова, Елена Образцова (Графиня) и многие другие.

В ХХI веке на Новой сцене Большого "Пиковая дама" шла в режиссуре Валерия Фокина. Последняя постановка в ГАБТ была осуществлена режиссером Львом Додиным, дирижером Михаилом Юровским и художником-сценографом Давидом Боровским в 2015 году к 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

"Пиковая дама - одна из тех великих опер, которая в силу своей гениальности и глубины содержания имеет возможность на десятки, сотни интерпретаций", - убежден генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

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Персоны
Чайковский, Петр Ильич Урин, Владимир Георгиевич Образцова, Елена Васильевна Вишневская, Галина Павловна Туминас, Римас Владимирович
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