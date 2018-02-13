Голодец поручила выделить отдельный бюджет на гастроли российских артистов за рубежом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минкультуры РФ выделить отдельный бюджет на мировые гастроли российских артистов и продвижение за рубежом российской культуры.

"Давайте поручение [об отдельном бюджете] напишем, и это будет касаться и анимации, и кино, и я считаю, что это должно касаться всех театров. Почему вдруг культура перестала быть экспортным приоритетом?", - сказала Голодец во вторник в ходе совещания в киностудии "Союзмультфильм", посвященного развитию отечественной анимации.

"Это, коллеги, поручение жесткое, это будет отдельный бюджет, который будет особым образом защищен", - подчеркнула она.