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Голодец поручила выделить отдельный бюджет на гастроли российских артистов за рубежом

Культура
13 февраля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Этим вопросом займется Минкультуры

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минкультуры РФ выделить отдельный бюджет на мировые гастроли российских артистов и продвижение за рубежом российской культуры.

"Давайте поручение [об отдельном бюджете] напишем, и это будет касаться и анимации, и кино, и я считаю, что это должно касаться всех театров. Почему вдруг культура перестала быть экспортным приоритетом?", - сказала Голодец во вторник в ходе совещания в киностудии "Союзмультфильм", посвященного развитию отечественной анимации.

"Это, коллеги, поручение жесткое, это будет отдельный бюджет, который будет особым образом защищен", - подчеркнула она.

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