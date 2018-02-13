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Дата выхода фильма "Мстители" в России была согласована с прокатчиками

Культура
13 февраля, 18:21 дата обновления: 13 февраля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Ранее стало известно, что старт проката перенесен с 4 на 11 мая

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Кадр изх фильма "Мстители: Война бесконечности"

Кадр изх фильма "Мстители: Война бесконечности"

© filmpro.ru

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дата начала проката фильма "Мстители: Война бесконечности" Walt Disney Company была изначально согласована с прокатчиками. Об этом говорится в комментарии заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина, который ТАСС предоставили в пресс-службе ведомства.

Ранее компания-прокатчик фильма "Мстители: Война бесконечности" Walt Disney Company сообщила, что дата выхода картины в российский прокат перенесена на 11 мая. Изначально в России дата премьеры была 4 мая, в этот же день фильм выйдет в США.

"Дата премьеры фильма "Мстители: война бесконечности" 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании "Дисней" и Министерства культуры РФ, - отметил Обрывалин. - Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет".

Как сказала ТАСС исполняющая обязанности главы департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова,"это абсолютно согласованная позиция с двух сторон - и со стороны Минкультуры, и со стороны прокатчиков". "Компания Disney с пониманием относится к запланированной дате релиза, поскольку изначально планировалось на майские праздники, но в это время в российском прокате появятся две отечественные картины, посвященные Великой Отечественной войне - "Танки" и "Собибор". Поэтому было принято совместное решение, что "Мстителей" выпустят на неделю позже", - отметила она.

Приключенческая картина "Танки" режиссера Кима Дружинина, известного по ленте "28 панфиловцев", выйдет в прокат 26 апреля. Фильм посвящен пробегу прототипов легендарного танка Т-34 к Сталину в Москву для утверждения "опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины конструктора Михаила Кошкина". Роль Кошкина исполняет Андрей Мерзликин.

"Собибор" - режиссерский дебют актера Константина Хабенского. Картина рассказывает о единственном успешном массовом восстании в одноименном нацистском лагере смерти, совершенном под руководством советского офицера Александра Печерского. Картина должна выйти весной 2018 года.

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Персоны
Хабенский, Константин Юрьевич Обрывалин, Сергей Геннадиевич
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