Гран-при Шаляпинского конкурса в Кисловодске вручили целому коллективу

СТАВРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Воспитанники Детской школы искусств города Новопавловска (Ставропольский край) стали обладателями гран-при Шаляпинского конкурса молодых исполнителей в Кисловодске. Высшая награда конкурса была вручена не отдельному конкурсанту за исполнение того или иного произведения, а целому коллективу, выступившему с разными номерами, сообщила ТАСС директор литературно-музыкального музея "Дача Шаляпина" Ольга Красникова.

Главный приз получили пять человек, в числе которых был один дуэт и трое выступили с сольными номерами, уточнили организаторы.

"Конкурс проходил в 12-й раз, впервые в нем принимали участие ребята из Детской школы искусств города Новопавловска. Дебютанты выступили настолько прекрасно, что ... второй раз за все время проведения конкурса гран-при вручили всему составу коллектива", - сказала она.

По условиям конкурса участники исполняли одно классическое вокальное произведение и одно народное произведение. Выступления проходили под аккомпанемент живой музыки и без микрофонов. Участвовали около 100 исполнителей в возрасте от 7 лет до 21 года из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

"Мы не ожидали, что будет столько участников, ежегодно популярность конкурса растет. Уже начали возникать идеи о проведении его в два тура, а не в течение одного дня. Стоит отметить, что растет и мастерство участников, очень сильные голоса у юных исполнителей", - сказала Красникова.

Конкурс был посвящен 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина. "На этом празднование такого значимого юбилея мы не заканчиваем - завтра вместе со взрослыми зрителями, отдыхающими, мы проедем по Шаляпинским местам, вечером состоится концерт. Завершится празднование в июне "Шаляпинскими сезонами", мы готовим много сюрпризов, ожидаем много исполнителей", - отметила директор музея.

История музея

Литературно-музыкальный музей "Дача Шаляпина" в Кисловодске проводит "Шаляпинские сезоны" с 1991 года.

Всего Шаляпин был в Кисловодске пять раз. На гастролях в 1899 году он представлял величайшие мировые оперы - "Русалку" Даргомыжского, "Жизнь за царя" Глинки, "Бориса Годунова" Мусоргского, "Паяцы" Леонкавалло. Билеты раскупали за три часа, несколько концертов не удовлетворяли ажиотажный спрос, поэтому в один из приездов в 1917 году певец устроил свое знаменитое выступление с балкона дачи купца Ушакова, которую снимал на время гастролей. Сейчас здесь находится музей его имени.