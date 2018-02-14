Мультфильмы про "Лунтика" и "Барбоскиных" покажут в США и Великобритании

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Американские платформы "Amazon Prime" (VOD) и "HappyKids" (ОТТ) приобрели права на трансляцию анимационных сериалов студии "Мельница" "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины" на территории США, Канады и Великобритании. Об этом сообщается в среду на официальном сайте компании СТВ.

Отмечается, что сделка заключена компанией INK Global, договор о сотрудничестве с которой был подписан студией "Мельница" осенью 2017 года. Ранее были заключены договоры с каналами "HOP!" (Израиль) и "Planet Sony" (Турция).

"Лунтик и его друзья" - это сериал для детей младшего дошкольного возраста, впервые вышедший в эфир в 2006 году. Сериал до сих пор входит в тройку самых популярных анимационных сериалов у своей аудитории (согласно рейтингу телеканала "Карусель" за 2017 год). Главный герой - маленькое пушистое существо по имени Лунтик. Действие происходит в травяных зарослях около пруда и близлежащих окрестностях.

"Барбоскины" - сериал о веселой собачьей семье, живущей в современном мире. Папа семейства не расстается с ноутбуком, мама с мечтой о сцене, а дети такие же, как и юные зрители, у каждого свой неповторимый характер. Сериал "Барбоскины" для детей 4-8 лет насчитывающий 157 эпизодов, в 2017 году получил премию "Главные герои" телеканала "Карусель" в номинации "Лучший российский анимационный сериал", отмечается на сайте.