Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солисты Мариинского театра представят в Северной Осетии оперу "Евгений Онегин"

Культура
14 февраля, 17:57 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, февраля. /ТАСС

В пресс-службе Мариинского театра сказали, что премьера состоится 23 и 24 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Степанюк

Алексей Степанюк

© Юрий Белинский/TACC

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России Алексей Степанюк поставит во Владикавказе на сцене Национального государственного театра оперы и балета в Северной Осетии оперу "Евгений Онегин". Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, премьера состоится 23 и 24 февраля.

"Оперная постановка "Евгений Онегин" Петра Чайковского будет представлена жителям и гостям Северной Осетии на сцене Национального государственного театра оперы и балета. В нем будут принимать участие солисты Мариинского театра. Дирижер - заслуженный деятель искусств Северной Осетии Сабрие Бекирова", - сказал собеседник агентства.

Профессор кафедры оперной режиссуры Санкт-Петербургской консерватории, режиссер оперы Алексей Степанюк является постановщиком более 70 оперных спектаклей на театральных площадках России и зарубежья, из которых более 15 были представлены на сцене Мариинского театра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама