Солисты Мариинского театра представят в Северной Осетии оперу "Евгений Онегин"

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России Алексей Степанюк поставит во Владикавказе на сцене Национального государственного театра оперы и балета в Северной Осетии оперу "Евгений Онегин". Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, премьера состоится 23 и 24 февраля.

"Оперная постановка "Евгений Онегин" Петра Чайковского будет представлена жителям и гостям Северной Осетии на сцене Национального государственного театра оперы и балета. В нем будут принимать участие солисты Мариинского театра. Дирижер - заслуженный деятель искусств Северной Осетии Сабрие Бекирова", - сказал собеседник агентства.

Профессор кафедры оперной режиссуры Санкт-Петербургской консерватории, режиссер оперы Алексей Степанюк является постановщиком более 70 оперных спектаклей на театральных площадках России и зарубежья, из которых более 15 были представлены на сцене Мариинского театра.