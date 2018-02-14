"Огни большого города" Чарли Чаплина покажут в Москве в сопровождении органа

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Показ шедевра ленты Чарли Чаплина "Огни большого города" пройдет 18 марта в столичном кинотеатре "Иллюзион" в сопровождении органной музыки. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Бельканто".

"Огни большого города" - одна из лучших картин Чарли Чаплина, занявшая, по версии Американского института киноискусства, первое место в списке 10 лучших романтических комедий. В полном соответствии с традициями показа немых кинолент, трогательную историю любви станет сопровождать живая органная музыка в исполнении органистки Елены Паниковой", - рассказали организаторы.

Таким образом в "Бельканто" хотят помочь современному зрителю перенестись в эпоху, "когда герои немого кино были столь восхитительно музыкальны". "Орган звучит в кинозале, становясь посредником между прошлым и современностью. И это придает происходящему действию особый шарм. Считаем, что звучащее немое кино - новый авангардный художественный тренд XXI века" - процитировали в пресс-службе основателя и худрука фонда Татьяну Ланскую.

Американский классический комедийный фильм "Огни большого города" был снят в 1931 году, уже по окончании эпохи немого кино, однако его создатели решили оставить только музыку и звуковые эффекты. Автором сценария, режиссером, продюсером, композитором и исполнителем главной роли выступил Чарли Чаплин.

Фильм рассказывает историю Бродяги, который встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице. Девушка по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, Бродяга пускается на поиски денег.