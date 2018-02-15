Народная артистка СССР, сопрано Тамара Нижникова умерла в Белоруссии на 93-м году жизни

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Народная артистка Белоруссии и СССР, оперная певица - колоратурное сопрано Тамара Нижникова скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщило в четверг Белорусская государственная академия музыки.

"Тамара Николаевна Нижникова принадлежит к числу знаменитых исполнителей и педагогов, имена которых стали достоянием национальной музыкальной и театральной культуры. Среди ее воспитанников не одно поколение ведущих солистов музыкальных театров и концертных организаций Беларуси. Белорусской государственной консерватории имени А.В. Луначарского (с 2001 года Белорусская государственная академия музыки) Тамара Николаевна посвятила более 40 лет педагогической деятельности", - говорится в сообщении академии.

Певица и вокальный педагог Тамара Нижникова родилась 9 марта 1925 года в городе Самара. В 1949 она окончила Московскую консерваторию и поступила на работу в столичный Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант полностью раскрылся после того, как в 1949 году она получила приглашение в Белорусский театр оперы и балета, солисткой которого она была до 1976 года. Своей любимой партией Тамара Нижникова считала Розину в опере Джоаккино Россини "Севильский цирюльник", наряду с образами классического репертуара Нижникова создала на белорусской сцене красочную галерею персонажей в национальной опере.

Кроме работы в театре Нижникова много времени и сил посвящала концертной деятельности. Успехом у зрителей в ее исполнении неизменно пользовались "Сказки венского леса" Иоганна Штрауса, "Соловей" Александра Алябьева, песни и романсы белорусских композиторов. Она гастролировала в Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Австрии, Финляндии, Швеции, Канаде и других странах.

В 1976 году Нижникова простилась с оперной сценой и занялась педагогической работой в Белорусской консерватории (ныне - Белорусская государственная академия музыки), где она преподавала с 1964 года и где она воспитала много артистов.

Тамара Нижникова награждена орденами Отечества III степени, Франциска Скорины, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. В 2015 году награждена медалью ЮНЕСКО "Виктор Гюго" и дипломом генерального директора ЮНЕСКО.