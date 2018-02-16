РАМТ выпустит спектакль "Последние дни"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) выпускает в пятницу премьеру спектакля "Последние дни". Композиция постановки построена на произведениях трех авторов - пьесе Михаила Булгакова "Последние дни", поэме Александра Пушкина "Медный всадник" и новой пьесе Бориса Акунина "Убить змееныша".

Как отметили в пресс-службе театра, новый спектакль художественного руководителя РАМТа Алексея Бородина - это "театральный пасьянс", поскольку в нем сходятся не только вымышленные и реальные герои разных эпох, но и авторы, разминувшиеся в веках. "Александр Сергеевич Пушкин рассказывает историю "Медного всадника" и тут же сам попадает в поле зрения Михаила Афанасьевича Булгакова. А с высоты XXI столетия Борис Акунин наблюдает за юным царевичем Петром Алексеевичем", - рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

"Конечно, "Последние дни" - спектакль исторический, но вместе с тем он вневременной, как "Берег утопии". Пьеса Бориса Акунина вроде бы повествует о юности Петра, но в ней уже проступают призраки омраченных клеветой "последних дней" Пушкина и Третьего отделения с его доносами", - цитирует пресс-служба слова Бородина.

"Довершает картину мерный стук копыт "Медного всадника". Ведь они стучат и по сей день. Мы должны их слышать и четко осознавать: все времена отражаются друг в друге. Это делает нас сильнее, хотя и отнимает надежду на счастливый финал", - сказал он.

В спектакле заняты Илья Исаев, Максим Керин, Евгений Редько, Янина Соколовская, Ирина Низина и другие. Художник спектакля - народный художник России Станислав Бенедиктов. Продолжительность спектакля - три часа с одним антрактом.

Будущие премьеры театра

В начале марта в РАМТе выйдет горьковская "Карамора" в постановке Александра Хухлина. Затем на Большой сцене состоится премьера: Наталья Шумилкина выпустит спектакль "Четвертый богатырь" по пьесе Родиона Белецкого в рамках проекта "Большая сцена - детям", рассказали в пресс-службе.

В апреле на Маленькой сцене Михаил Станкевич поставит "Двух веронцев" по пьесе Уильяма Шекспира. Также до конца сезона РАМТ планирует выпустить спектакль "Самая легкая лодка в мире" в постановке Алексея Золотовицкого (либретто Юлия Кима).