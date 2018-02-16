Вручение Золотой Букеровской премии впервые состоится в июле

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Золотая Букеровская премия будет впервые присуждена летом 2018 года лучшей из книг, ставших за последние полвека лауреатами ежегодного "Букера", который в этом году отмечает 50-летний юбилей. Об этом сообщило в пятницу агентство Press Association.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала жюри из пяти человек (писателей Роберта Маккрама и Камиллы Шамси, поэта и драматурга Лемна Сиссея, поэтессы Холли Макниш и радиоведущего Саймона Майо) отберет пять номинированных на "золотого Букера" книг. За попадание в список поборется 51 книга, когда-либо удостаивавшаяся Букеровской премии: начиная с первого лауреата, романа Перси Ховарда Ньюби "За это придется ответить", заканчивая прошлогодним победителем, романом "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса.

Список из пяти номинантов на главную полувековую премию будет объявлен 26 мая на фестивале в валлийском местечке Хей-он-Уай, известном как "книжный город". Лауреат Золотой Букеровской премии определится на втором этапе народным голосованием, которое будет продолжаться месяц. Победитель станет известен 8 июля.

Букеровская премия - одна из самых престижных литературных наград в мире. Ежегодно с 1969 года (учреждена годом ранее) премия вручается автору, пишущему на английском языке, за роман, опубликованный в Соединенном Королевстве в текущем году. В 1974 году лауреатами "Букера" стали сразу два литературных произведения.

Лауреатами награды в разные годы были Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк - Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды (Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро) позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.