Минкультуры хочет продлить реконструкцию Политехнического музея в Москве до 2020 года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ предлагает перенести срок завершения реконструкции Политехнического музея в Москве на 2020 год. Соответствующий проект постановления правительства размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных актов.

Ранее планировалось, что работы будут закончены в 2018 году.

Ведомство также планирует увеличить бюджетное финансирование работ с 9,98 млн рублей до 13,7 млн. Подобные изменения связаны с увеличением запланированных мероприятий и расширением работ на ранее не задействованные площади.

В пояснительной записке к документу обозначены работы в "чердачных помещения над Большой аудиторией и в центральной части здания, организация эксплуатируемой террасы в Северном дворе, застройка открытой галереи вдоль Лубянского проезда, увеличение площади подвала для размещения инженерного оборудования".

Построенное в 1877-1907 годах здание Политехнического музея находится на реконструкции с 2013 года. С этого времени музей работает на партнерских площадках Москвы.