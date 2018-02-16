Дирижер из Сингапура и солист Мариинского театра выступили в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 февраля. /ТАСС/. Концерт симфонического оркестра под управлением дирижера, композитора и пианиста из Сингапура Чия Амоса, прошел во Владикавказе. Выступление состоялось в Госфилармонии - филиале Мариинского театра.

На концерте прозвучали произведения Моцарта, Листа. Популярные арии из опер исполнил лауреат международных конкурсов, артист Мариинского театра Ефим Завальный.

"Я был во многих залах по всему миру и хочу отметить, что акустика здесь великолепная. Поэтому восхитительно звучали произведения Моцарта и Листа. Необычно и само здание. Очень приятно здесь выступать, я сразу нашел общий язык с музыкантами оркестра", - рассказал Чия в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам музыканта, в числе следующих российских городов, куда он приедет с гастролями, значатся Санкт-Петербург, Мурманск и Омск.

Чия Амос - единственный дирижер, который дважды был удостоен премии Сингапурского симфонического оркестра как лучший дирижер, завоевал дирижерскую премию Сингапурского китайского оркестра и стал первым дирижером, который одновременно выиграл все заявленные премии.