В театре Ермоловой представят "Покровские ворота" в рамках проекта "Кино на сцене"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой представляет в субботу кино-театральный проект "Кино на сцене". В честь 35-летия со дня премьеры фильма на сцену вернутся "Покровские ворота" Леонида Зорина и Михаила Козакова.

"Кино на сцене" - это новое прочтение сценариев известных отечественных фильмов звездами современного кино, театра, телевидения и интернета. Распределение ролей между актерским составом останется для зрителей загадкой до самого начала мероприятия, отметили в пресс-службе театра.

Актриса Анна Ардова, принимавшая участие в читках прошлого года, будет выступать и в эту субботу. Рассказывая о своих впечатлениях, Ардова отметила, что у артистов была лишь "коротенькая репетиция". "Мы увидели текст, и это была чистой воды импровизация. Это было дико интересно, был большой кураж", - сказала она ТАСС.

Актриса подчеркнула, что, по ее мнению, преимущество "Кино на сцене" в преодолении страха, участие в нем позволяет выйти из "зоны комфорта". Этот проект интересен тем, что действие происходит "здесь и сейчас, без всяких репетиций, без огромных подготовок". "Сели и, любя этот фильм, вспоминая его, прочитали по ролям", - резюмировала Ардова. Она добавила, что как и всем артистам, ей не нравится выходить на сцену без подготовки, но "когда речь идет о читке и о таком легком формате, <…> к этому появляется и хулиганский подход, некая свобода от этого, и чувствуешь, что преодолел самого себя".

В спектакле также примут участие Олег Меньшиков, Михаил Ефремов, Ирина Купченко, Александр Петров, Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Сергей Степанченко и другие. Художественный руководитель проекта - Олег Меньшиков.

Премьера проекта "Кино на сцене" состоялась 1 июня 2017 года на Основной сцене Театра Ермоловой, в рамках которой с большим успехом был заново прочитан сценарий комедии "Покровские ворота". C 2018 года проект будет регулярно проходить на в театре - ближайшие "читки" состоятся 1 апреля и 1 июня, сообщается на официальном сайте театра.