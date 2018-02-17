Петербургский театр имени Веры Комиссаржевской покажет премьеру спектакля "Доктор Живаго"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Петербургский академический театр имени Веры Комиссаржевской покажет в субботу премьеру спектакля "Доктор Живаго" по одноименного роману лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака. Постановку осуществил режиссер Леонид Алимов.

"В нашем спектакле нет ни одного "непастернаковского" слова. Инсценировка написана таким образом, что мы ничем себе не помогали, ничего не брали из других источников - только текст романа и стихи Пастернака. Мы сохранили основные монологи Живаго, основные сюжетные линии", - представил свой замысел режиссер-постановщик.

Девять действующих лиц спектакля рассказывают о жизни Юрия Живаго, являясь одновременно и рассказчиками, и персонажами этой истории. Исполнительский ансамбль спектакля составили народный артист России Георгий Корольчук, заслуженные артисты России Ольга Белявская, Татьяна Кузнецова, Владимир Богданов, Александр Большаков, Александр Вонтов, Евгений Иванов, артисты Ольга Арикова, Елизавета Нилова. Сценографом-постановщиком выступил Анвар Гумаров.

Роман "Доктор Живаго", над которым писатель работал многие годы, имел сложную судьбу и впервые был опубликован в 1957 сначала в Италии, а затем в Голландии, Великобритании, США и других странах. В СССР роман был назван антисоветским произведением, клеветой на советский образ жизни, а его автора заклеймили как "литературного власовца" и исключили из рядов Союза писателей. Однако Борис Пастернак не отступился от своих убеждений и отказался покидать родину. Минуло более тридцати лет, прежде чем это произведение было напечатано на русском языке в журнале "Новый мир" с предисловием Дмитрия Лихачева.

В 1958 года Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия с формулировкой "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа". Писатель вынужден был отказаться от почетной награды. Нобелевский диплом и медаль передали сыну писателя спустя 31 год - в 1989 году, уже после смерти Бориса Пастернака.

Роман дважды экранизировался за рубежом (1965, 2002). Сериал по этому произведению в 2005 году создал российский режиссер Александр Прошкин. Спектакль "Живаго (доктор)" в 1993 году поставил в Театре на Таганке Юрий Любимов.