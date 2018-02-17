Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: украинский певец Alekseev выступит от Белоруссии на "Евровидении-2018"

Культура
17 февраля, 3:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Музыкант стал победителем национального отбора, набрав наибольшее количество баллов от аудитории и жюри

Поделиться
Материал из 1 страницы
Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев)

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Об этом в субботу сообщила на своем сайте Белтелерадиокомпания, проводившая национальный отборочный тур на конкурс.

По ее данным, Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора, набрав наибольшее количество баллов от аудитории и жюри.

"Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь!" - прокомментировал в Twitter певец свою победу в отборочном этапе.

Уроженец Киева Никита Алексеев стал известен исполнением таких песен, как "Пьяное солнце" (2015) и "Океанами стали" (2016). По информации сайта звукозаписывающей фирмы Zion Music, с которой сотрудничает певец, общее количество просмотров его клипов в YouTube превышает 25 млн. По информации белорусской интернет-газеты Naviny.by, успех Алексеева у зрителей объясняется его популярностью в русскоязычном поп-пространстве. Как добавляет издание, певец станет первым представителем Белоруссии без белорусских корней за всю историю участия республики в песенном конкурсе.

"Евровидение" в 2018 году пройдет в в столице Португалии, Лиссабоне. В конкурсе примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
Страны
Украина Белоруссия Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"
4
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
5
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
6
Обстановка в столице Мексики нормализовалась после землетрясения
7
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама