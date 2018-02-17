СМИ: украинский певец Alekseev выступит от Белоруссии на "Евровидении-2018"

ТАСС, 17 февраля. Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Об этом в субботу сообщила на своем сайте Белтелерадиокомпания, проводившая национальный отборочный тур на конкурс.

По ее данным, Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора, набрав наибольшее количество баллов от аудитории и жюри.

"Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь!" - прокомментировал в Twitter певец свою победу в отборочном этапе.

Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь! #ALEKSEEV #Eurovision #Belarus #Minsk #Forever pic.twitter.com/FTmOEmMLKq — Никита Алексеев (@alekseev_singer) 16 February 2018

Уроженец Киева Никита Алексеев стал известен исполнением таких песен, как "Пьяное солнце" (2015) и "Океанами стали" (2016). По информации сайта звукозаписывающей фирмы Zion Music, с которой сотрудничает певец, общее количество просмотров его клипов в YouTube превышает 25 млн. По информации белорусской интернет-газеты Naviny.by, успех Алексеева у зрителей объясняется его популярностью в русскоязычном поп-пространстве. Как добавляет издание, певец станет первым представителем Белоруссии без белорусских корней за всю историю участия республики в песенном конкурсе.

"Евровидение" в 2018 году пройдет в в столице Португалии, Лиссабоне. В конкурсе примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.