Бекмамбетов представил на Берлинале свой фильм "Профайл"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил в субботу журналистам Международного берлинского кинофестиваля свой фильм "Профайл", над которым работала международная команда. Картина участвует во второй по значимости программе Берлинале - "Панораме".

Как пояснил режиссер на пресс-конференции, для съемок этого фильма он использовал свой собственный формат - "скрин-лайф" (действие происходит исключительно на экране компьютера). Это не первая его работа, снятая таким необычным способом - в 2015 году он представил первый подобный проект "Убрать из друзей".

По словам режиссера, этот формат очень важен для будущего кинематографа. "Это единственный способ показать, как мы живем сейчас. Мне кажется, что это будущее, и я думаю, что будет еще много фильмов снятых таким способом", - добавил Бекмамбетов. Дата проката в России пока не известна.

Прототип и героиня фильма

В основе сценария ленты - реальная история журналистки Анны Эрел. Согласно сюжету картины, исследуя вербовку молодых женщин террористической организацией, журналистка Эми Уиттекер создает новый профиль на Facebook. Она связывается с бойцом из группировки боевиков в Сирии.

Бекмамбетова спросили о знакомстве с Анной.

"Да, мы общались с ней через Skype, - рассказал он. - Это была очень странная история. Я знал ее около двух лет, но я не знал ее настоящего имени, только псевдоним, и мне было очень неловко. Я считаю, что она смелая, честная женщина, потому что она написала эту историю".

О журналистике

Режиссер убежден, что главное в журналистке - честность. "У журналистов всегда есть выбор, - пояснил Бекмамбетов. - Вы можете написать правду, а можете написать то, что хотите, то, во что вы верите, и это часто моральный выбор. Журналисты должны писать правду, не важно, что они думают, чувствуют".