Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бекмамбетов представил на Берлинале свой фильм "Профайл"

Культура
17 февраля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В основе сценария ленты - реальная история журналистки Анны Эрел, которая исследует вербовку молодых женщин террористами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимур Бекмамбетов

Тимур Бекмамбетов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил в субботу журналистам Международного берлинского кинофестиваля свой фильм "Профайл", над которым работала международная команда. Картина участвует во второй по значимости программе Берлинале - "Панораме".

Как пояснил режиссер на пресс-конференции, для съемок этого фильма он использовал свой собственный формат - "скрин-лайф" (действие происходит исключительно на экране компьютера). Это не первая его работа, снятая таким необычным способом - в 2015 году он представил первый подобный проект "Убрать из друзей".

По словам режиссера, этот формат очень важен для будущего кинематографа. "Это единственный способ показать, как мы живем сейчас. Мне кажется, что это будущее, и я думаю, что будет еще много фильмов снятых таким способом", - добавил Бекмамбетов. Дата проката в России пока не известна.

Прототип и героиня фильма

В основе сценария ленты - реальная история журналистки Анны Эрел. Согласно сюжету картины, исследуя вербовку молодых женщин террористической организацией, журналистка Эми Уиттекер создает новый профиль на Facebook. Она связывается с бойцом из группировки боевиков в Сирии.

Бекмамбетова спросили о знакомстве с Анной.

"Да, мы общались с ней через Skype, - рассказал он. - Это была очень странная история. Я знал ее около двух лет, но я не знал ее настоящего имени, только псевдоним, и мне было очень неловко. Я считаю, что она смелая, честная женщина, потому что она написала эту историю".

О журналистике

Режиссер убежден, что главное в журналистке - честность. "У журналистов всегда есть выбор, - пояснил Бекмамбетов. - Вы можете написать правду, а можете написать то, что хотите, то, во что вы верите, и это часто моральный выбор. Журналисты должны писать правду, не важно, что они думают, чувствуют".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бекмамбетов, Тимур Нуруахитович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама